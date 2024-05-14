Azerbaycan, Bakü’de esir tutulan Karabağ’ın tüm eski liderlerinin tutuklama süresini uzatacak

Azerbaycan gazetelerinin bildirdiğine göre, Bakü’de esir tutulan Dağlık Karabağ’ın (Artsakh) tüm eski liderlerinin tutuklama süresi uzatılacak.

Azerbaycan yetkilileri tarafından mahkemede düzenlenen bir saçmalık çerçevesinde eski liderlere karşı sözde uygun hakuki fiiller sunuldu.

Artsakh’ın tüm eski lideleri Bako Sahakyan, Arayik Harutyunyan, eski Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Parlamentosu eski Başkanı Davit İşkhanyan, general Levon Mnatsakanyan ve Davit Manukyan’a uyguladığı yasaklama emirleri süresinin uzatılması tavsiye edildi.

Daha önce sadece Artsakh’ın eski Cumhurbaşkanı Arkadi Ghukasyan’nın tutuklama süresinin daha 5 ayı ile uzatılmasına ilişkin haberler gelmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/05/14/Azerbaycan-Artsakh-Esir/275144