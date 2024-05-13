Miçotakis: Kariye ve Ayasofya kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da görüştü. Görüşme olumlu bir havada geçse de Hamas ve Kariye’nin camiye dönüştürülmesi konusundaki görüş ayrılıkları basın toplantısına yansıdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara’daki ortak basın toplantısında Hamas konusunda görüş ayrılığı gündeme geldi.

Miçotakis Hamas için “terör örgütü” derken, Erdoğan ise birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas’ı “direniş örgütü” olarak tanımladı ve Türkiye’de 1000’e yakın Hamas mensubunun tedavi gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, görüşmelerde “Gazze’deki soykırım başta olmak üzere bölgesel konular konusunda fikir teatisinde bulunduk” dedi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Güvenlik Konseyi’ne yaptığı Filistin’i üye devlet olarak kabul etme çağrısını hatırlattı.

Yunanistan’ın bu çağrıya destek veren 143 üye ülke arasında olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Miçotakis yönetimine Filistinliler adına teşekkür etti.

Miçotakis ise Hamas konusunda şunları söyledi:

“İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız için aramızda mutabık kalalım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşma imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk bu acımasız politikaların kurbanıdır” dedi.

Erdoğan da Miçotakis’e “Sağol” diyerek karşılık verdi.

Erdoğan ayrıca “Kariye Camimizi 2020’de aldığımız karar sonrasında titiz restorasyon sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasında tüm insanlığın istifadesine sunulmasına önem veriyoruz. Kariye Camii de herkesin ziyaretine açıktır” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in gündeminde de Kariye müzesinin camiye dönüştürülmesi vardı. Yunanistan Başbakanı şunu söyledi:

“Türk yetkililerin Bizans İmparatorluğu’na ait Kariye Manastırı’nı cami olarak kullanmaya yönelik son kararı ve Ayasofya ile ilgili eski karar beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararlar, anıtların ekümenik karakterine ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye yönelik ortak çabalarımıza aykırıdır.”

(Ajanslar, BBC Türkçe)

Agos