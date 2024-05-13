Mağdur coğrafyalar konseri

Başkentte mazlum ve mağdur Müslüman halkların acılarının paylaşıldığı “Sürgün ve Soykırım Anma Konseri” düzenlendi.

Oğuzhan Ürüşan

Konser, Kırım Sürgünü’nü anlatan “Ey Güzel Kırım” ve “Biz Kırım’dan Çıkkanda” eserleriyle başladı. Ardından Karabağ ve Doğu Türkistan coğrafyasından şarkı, türkü ve şiirler seslendirildi. Balkan coğrafyasında yaşanan sürgünlerin hikayeleştirildiği müziklerle eski Osmanlı şehirleri gözyaşlarıyla anıldı. Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesi verdiği Karabağ’ın da unutulmadığı konserde “Çırpınırdı Karadeniz” eseri seslendirilirken, “Şur Rengi” şiiri okundu. Konserin en coşkulu anı ise Hayal Meyal Müzik Topluluğu’nun Türkçe’ye “Diren Filistin” diye yorumladığı “Leve Palestina” marşını seslendirmesiyle yaşandı. “Naci En Palestina” ve “Ömrüm Filistin” marşlarıyla duygu selinin zirve yaptığı konser, “Diren Filistin” ile sona erdi.

Yeni Şafak