Ermenistan’da protestolar: 100’ün üzerinde kişi gözaltına alındı

Ermenistan’ın Azerbaycan ile yaptığı sınır anlaşması çerçevesinde Tavuş bölgesindeki dört köyü Azerbaycan’a iade etme kararının ardından Tavuş bölgesinde protestolar sürüyordu. Başkent Yerevan’a yürüyen grup 9 Mayıs’tan bu yana protesto gösterileri düzenliyor. 13 Mayıs gösterilerinde 170’in üzerinde kişi gözaltına alındı.

Protestocular 13 Mayıs Pazartesi günü sabah 8’den bu yana başkent Yerevan’ın her yerinde itaatsizlik eylemleri düzenliyor.

Edinilen bilgilere 171 kişi sabah saatlerinden bu yana gözaltına alındı, bunların 156’sı serbest bırakıldı.

“Vatan İçin Tavuş” hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde, bu tür mitinglerin artık yapılmayacağını söyledi ancak destekçilerini başkent Yerevan ve diğer bölgelerde itaatsizlik eylemleri gerçekleştirmeye çağırdı.

Nasıl başladı?

Tavuş’ta günlerce süren gösterilerin ardından 4 Mayıs’ta bir grup gösterici Kirants’tan Yerevan’a yürüme kararı aldı. Protestocular 9 Mayıs’ta başkente ulaşmayı planlıyordu. “Vatan için Tavuş” sloganıyla hareket eden grup 9 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’na vardı ve ilk mitingini gerçekleştirdi.

Göstericiler, Tavuş’ta devam eden sınır belirleme çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyor. Gösteriye üst düzey kilise liderlerinin yanı sıra, mevcut hükümete muhalif bazı siyasi gruplar da destek veriyor. Göstericiler Paşinyan’ın istifasını istiyor.

Yürüyüşün başında Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan var.

Galstanyan Başbakan Paşinyan’ın görevden azli için muhalif milletvekilleri ile görüşmelerde bulunuyor.

Göstericiler Cuma günü Yerevan Devlet Üniversitesi’ne yürüdü. Akşam bir miting daha gerçekleştirdiler.

Başbakan Nikol Paşinyan ise “uyuşturucu baronlarının”, “suçluların” ve “yabancı özel servislerin” etkisi altında olduğunu iddia ettiği protestocuları “savaşı kışkırtmak”la suçluyor. Bu arada ülkede Kilise liderliği ile hükümet arasında açık bir çatışma ortaya çıkmış durumda.

Son mitingde Galstanyan, iktidar çevrelerinin kendisini eski başkanlar Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan’a bağlayan suçlamalarına değindi.

Başepiskopos Galstanyan ““Sürekli şu veya bu kişiyle bağlantım olduğunu söylüyorlar, sürekli beni [önceki başkanlarla] bağlantılandırmaya çalışıyorlar. Anlamıyorum, bu insanlar Koçaryan’dan mı bu kadar korkuyor, yoksa benden mi korkuyorlar?” dedi.

Protestocu Tavuş sakinleri, anlaşmanın kendileri için ciddi güvenlik sorunları yarattığını belirtiyor. Hükümet ise güvenlik risklerinin anlaşmayla azaltıldığını ifade ediyor.

(Ajanslar, Civilnet)

Agos