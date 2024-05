Cumhuriyet tarihinin ikinci kilisesi Midyat’ta dualarla ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Yeşilköy’de açılışını yaptığı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nden sonra ikinci kilise Mardin’in Midyat İlçesinde törenle ibadete açıldı.

MEHMET NAYIFOĞLU

Bölgede, başarılı operasyonlar sonucunda terörün bitmesi, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla birlikte kırsal Yemişli Mahallesine tekrardan geri dönme kararı alan Süryaniler, ibadet yerleri olan kilise ve manastırlarında da sahip çıkmaya başladılar. Mardin’in Midyat İlçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi’nde Süryani Kadim Ortodoks Cemaati tarafından Aziz (Mor) Eliyo adına Almanya ve İsveç’te yaşayan Midyat’ın Yemişli köyünden olan Bekaşo Lahdo ailesinden Muksi Barsavmo ve Yusuf Işık tarafından yaptırılan kilise törenle Türkiye ve Avrupa ülkelerden Süryani din adamları ve vatandaşların katılımıyla dualar ve zılgıtlar eşliğinde ibadete açıldı. Kilisenin takdis törenine Midyat ve Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Mızizah Papazı Yuhanun Aydın, Avrupa’dan ve çevre köylerden papaz ve rahipler ile Süryani cemaati katıldı.

KİLİSE ÇANI ÇALDI İLK İBADET YAPILDI

İnşaat çalışması tamamlanan Kilisenin açılışı için yapılan ayin törenine, Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş’ın yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından Metropolit, Papaz, Rahip ve Şemmas ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Avusturya’dan çok sayıda Süryani’nin katılımıyla yapıldı.

AÇILIŞ KURDELESİNİ METROPOLİTLER KESTİ

Açılış Kurdelesinin kesilmesinin ardından aslen Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, kiliseyi takdis ederek ibadet açtı. Metropolitin Kiliseyi kutsaması ve kurdeleyi kesmesi esnasında kadınlar zılgıt çalarak bu büyük sevince ortak oldular. Yaklaşık 3 saat süren ayinde Metropolit Samuel Aktaş’ın önderliğinde Metropolit Rahip, papaz ve Şemmaslar tarafından İncil’den bölümler ve ilahiler okudu.

BİN KİŞİYE YEMEK İKRAMI

Ayin bitiminde törene katılanlara yemek ikram edildi. Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, “Güzel kilise inşa edildi. Bir millet için bizim yani Hristiyanlar için kilise en kutsal bir yerdir. Allah’a dualarımızı. Yalvarışımızı sunuyoruz bu kilisede. Şükranlarımızı sunuyoruz Allah’a ve burada bu Yemişli köyünde bu kilisenin inşa edilmesi bu Turabdin bölgesinde son yılların en rahat dönemi yaşayan Süryaniler bütün devletlerden, dış ülkelerden, Avustralya’dan, Amerika’dan, Avrupa’dan, burada bulunanlar var şu anda. Çok mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde izinlerini burada geçiriyorlar. Özlemlerini burada gideriyorlar, toprakların özlemini burada geçiriyorlar. Manastırlarının, kiliselerinin, köylerinin, halklarının özlemini burada geçirmiş oluyorlar. Çok mutluyuz ve bütün emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle bizim yöneticiler cumhurbaşkanı, hükümet, kaymakam, vali ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. İnşallah bu huzurlu günler hep devam edecek. Hep kalıcı olacak, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kilisenin yapım çalışmalarını yürüten Süryani Eyüp Ergün ise, “Eski zamanlarda kayıtlarda Mor Eliye olarak geçiyor ve burada büyük bir Manastır vardı. 14. yüzyıl civarı yıkıldı. Timurlenk döneminde yıkıldı. Daha sonra onur kalıntılarından meydana gelen bir ufak kilise içerisinde şu an fotoğrafı mevcut, 1920’lere kadar ufak bir şapel yapmışlardı o şapelde yani günübirlik toplumdan bazı insanlar gelip mum yakar dilek tutuyorlardı. Daha sonra o da biraz şey olduktan sonra o da yıkıldı, 2013 yılında yıkıldı. Yani şu an gördüğümüz kilise Mor Eliyo kilisesi yani Cumhuriyet tarihinde Turabdin bölgesinde bizim Midyat Mardin bölgesinde ruhsatı alınarak inşa edilen ilk kilise olma özelliğini de taşıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bugün şu an ayin yapılıyor daha sonra açılış töreni yapılacak. Bu anlamda emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.

SÜRYANİLER RUHSAT İÇİN DEVLETE TEŞEKKÜR ETTİLER

Ayine katılan Şemmas Aziz Amno ise, “Bugün ilk olarak Yemişli Köyü’nde Cumhuriyet döneminden şimdiye kadar ilk olarak Turabdin bölgesinde burada böyle bir kilise inşa edilmiştir, yeni kilise ve Türkiye Cumhuriyeti bu ruhsatnameyi verdiği için teşekkür ederiz. Bütün emeği geçenler için ve ailesine Barsavmo Kaşo ailesine teşekkür ederiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çok sevindik, bugün mutluyuz yine köyümüze döndüğümüz için” dedi. Kiliseyi yapan Muksi Barsavmo’nun kardeşi Yusuf Işık da, “Bu kilise benim abem rüyasında görmüş Mor Eliyo. O zaman dedi ‘ben illa bu kiliseyi inşa edeceğim’. Allah razı olsun onun bütün çocukları para verdiler, bu kiliseyi inşa ettik. Burada hatıra kalacak bütün köy, Yemişli köyüne. Çok heyecanlıyız ve çok keyifliyiz de. O kadar millet gördüm kiliseye gelmiş, bizim matrah gelmiş, papazlar gelmiş, rahipler geldi, herkes geldi bugün bu takdis gününe” dedi.

