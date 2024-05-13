Ara Dinkjian iki ayrı etkinlikte dinleyicileri ile buluşuyor

Müzisyen Ara Dinkjian iki ayrı etkinlikte İstanbul’da sevenleri ile buluşacak.

Ara Dinkjian 17 Mayıs Cuma saat 18.00’de, Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası, Havak Salonu’nda ‘Ermeni Klasiklerinin Erken Dönem Plak Kayıtları” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.Dinkjian 18 Mayıs Cumartesi günü ise Aras Yayıncılık bünyesindeki Yesayan Derneği’nde bir etkinliğe katılacak. Hıdivyal Palas’taki etkinliğin başlığı “Şarkıları Bulan Adam: Ara Dinkjian”Sanatçı, etkinlikte Şubat 2023 tarihinde Aras Yayıncılık’tan çıkan “Ara Dinkjian Şarkıları” adlı kitabını imzalayacak ve kitapta yer alan şarkılarını ve müzikal yaşam öyküsünü kitabın editörü Burcu Yıldız’la konuşacak. Bu etkinliğin de başlama saati 16.00.

Agos