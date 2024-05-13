Amerikalı Bir Senatör Siyonist Varlığa Gazze’yi Atom Bombasıyla Vurma Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEW YORK (SANA) – ABD Senatörü Lindsey Graham, İsrail işgal örgütüne, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek için Hiroşima ve Nagazaki şehirlerini bu bombalarla vurduğunda yaptığına benzer şekilde, Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşı sona erdirmek için atom bombası kullanması çağrısında bulundu.

Graham, NBC News’e verdiği röportajda şunları söyledi: “İsrail, Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atom bombası atma kararına benzer şekilde, Gazze Şeridi’ne nükleer bomba atmak zorunda kalsa bile hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.”

Graham ayrıca, “İsrail”e silah konusunda koşulsuz bağımsız bir yardım paketi sağlanmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Graham’ın açıklamaları, İsrail işgal ordusunun Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği soykırım suçuyla bir dizi nüfuzlu Amerikalı siyasetçinin özdeşleşme derinliğini ortaya koyuyor.

Bu açıklamalar da, İsrail işgal hükümetinin bakanlarından Amichai Eliyahu’nun geçtiğimiz Kasım ayında Gazze’ye atom bombası atılması çağrısının devamı olarak geldi.

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