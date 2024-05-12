SOL Parti İstanbul’da sahaya indi: ‘Kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye!’

SOL Partililer, 219 gündür İsrail’in saldırısına uğrayan Filistin’e destek ve “NATO üsleri kapatılsın” demek amacıyla İstanbul’da sahaya indi. Partililer, İsrail’in Gazze’deki soykırımını lanetledi.

SOL Parti’nin Türkiye genelinde başlattığı bağımsızlık yürüyüşlerinin ilk ayağı bugün Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başladı.

Bugün saat 15.00’te Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde toplanan SOL Partililer, Dolmabahçe’ye yürüyüş gerçekleştiriyor.

ELLERDE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Eylemde SOL Parti bayraklarının yanı sıra 219 gündür İsrail’in saldırısına uğrayan Filistin’in bayrakları da taşındı. SOL Partililer, İsrail’in Gazze’deki soykırımını lanetledi.

“NATO ÜSLERİ KAPATILSIN”

SOL Partililer ayrıca “NATO üsleri kapatılsın” ve “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” dövizlerini taşıdı.

Yürüş sırasında “Nehirden Deniz’e özgür Filistin”, “İnadına SOL, inadına devrim ve sosyalizm”, “Faşizme ölüm, tek yol devrim”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın”, “AKP mezara, halk iktidara”, “Söz, yetki, karar, iktidar halka” ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş” sloganları atıldı.

SOL Partililer, Dolmabahçe’de yürüyüşün tamamlanmasının ardından burada bir basın açıklaması düzenleyecek.

Cumhuriyet Gazetesi