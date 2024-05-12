Rus muhafızlar Ermenistan’ın Türkiye ve İran sınırında kalmaya devam edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın bazı bölgelerinden Rus muhafızlarının çekilmesi konusunda anlaştı. Rus muhafızların Ermenistan’ın Türkiye ve İran sınırında ise kalacağı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yaptığı görüşmeye dair detaylar verdi.

Ria Novosti’de yer alan habere göre Peskov, Ermenistan’ın kara sınırında konuşlanan Rus muhafızlarının, Ermenistan’ın bazı bölgelerinden çekileceğini söyledi.

“Koşulların değişmesi nedeniyle Paşinyan ve Putin bu konuda anlaştı” diye konuşan Peskov, Ermenistan’ın talebi üzerine Rus sınır muhafızlarının İran ve Türkiye sınırında kalacağını sözlerine ekledi.

Putin ve Paşinyan geçtiğimiz günlerde Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Agos