Ömrü Ayasofya mücadelesiyle geçti

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasında, verdiği hukuki mücadeleyle büyük rol oynayan 79 yaşındaki İsmail Kandemir, Bursa’daki evinde vefat etti. Kızılelma olarak gördüğü Ayasofya’da 1966 yılında gizli gizli namaz kılan Kandemir, camiyi müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına karşı, ilki 1994 yılında olmak üzere tam 50 dava açtı.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında Hakk’a yürüdü. Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi’ndeki evinde yaşamını yitirdi. Kandemir’in çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kandemir, Emir Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda defnedildi. Kandemir’in cenazesine ailesi, yakınları, sevenleri, siyasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bursa’dan İstanbul’a tekerlekli sandalye ile 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için gelen İsmail Kandemir, “Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay’a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik” sözleriyle duygularını dile getirdi. Kandemir verdiği bir başka da ropörtajda, “Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya’ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak