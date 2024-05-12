Kim Kardashian’a karşı İsrail tepkisi

Bu yılki Met Gala’nın en ince belli kadın yıldızı Kim Kardashian, Almanya’nın Hamburg şehrindeki OMR Ticaret Fuarı’na konuk oldu.

Moderatörlüğünü Kara Swisher’in yaptığı 50 dakikalık sohbet programı, bir kadının İsrail karşıtı sloganlarıyla bölündü. Protestocu kadın, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldıktan sonra moderatör Kim Kardashian, OMR kurucusu Philipp Westermeyer ile sohbeti kaldıkları yerden sürdürdü.

Bild’in haberine göre 57 yaşındaki bir Türk kadınının eylemi sırasında sakinliğini koruyan Kim Kardashian, İsrail halkına ve Filistin’dekilere sempati duyduğunu söyledi ve “Tek isteğimiz herkesin kendini güvende ve özgür hissetmesi” dedi.

Baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç asıllı ABD vatandaşı Kim Kardashian’ın bu tavrı Bild editörleri gibi beni de şaşırttı.

En sempatik protesto

Bir Eurovision Şarkı Yarışması daha geride kaldı. Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), İsveç Malmö’de düzenlediği yarışmadan ne kaldı geriye?

Avrupa’nın vicdan sahibi insanları ve sanatçılarının tepkisine rağmen İsrail’in yarışmadan men edilmemesi.

Oysa aynı EBU, Ukrayna’ya girdiği yıl Rusya’yı anında yarışmadan diskalifiye etmişti.

Avrupalıların nasıl iki yüzlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bu yılki Eurovision’dan aklımda kalan iki şey var.

Biri Sertab Erener’in 21 yıl önce birinci olduğu Eurovision’a konuk sanatçı olarak katılması, bu sayede seyircilerin Türk bayrağı salladığı görüntülerin ekranlara yansıması…

Bu yılki Eurovision’dan bende iz bırakan ikinci olay ise şu:

Eurovision 2024’te Yunanistan’ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti’nin, İsrailli yarışmacı Eden Golan’ı protestosu.

Aslen Sudanlı olan Satti’nin basın toplantısında İsrailli yarışmacı konuşurken uyuma hareketleri yapması, önce esnemesi, sonra başını masanın üstüne koyması ilginç bir protestoydu.

Yonca Evcimik ile Ezgi Mola’nın farkı

Şov dünyasının iki ünlü kadınının aynı gün çocuk üstüne söyledikleri bana, insanların hayata nasıl baktıklarını göstermesi adına iki çarpıcı örnek gibi geldi.

Harun Özakıncı’yla (1994-1997) evliliğinden çocuğu olmayan Yonca Evcimik, namıdiğer ‘Yoncimik’, “Çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var. Ben hiç öyle olmadım. Bu çocuğum olmayacak anlamına gelmez, bakarsınız evlat edinirim” dedi.

Mustafa Aksakallı’yla evliliğinden Kasım 2023’te Can adlı bir oğlu olan Ezgi Mola ise, “Uzun bir süre ekranlardan ve beyazperden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Ekranları çok özlüyorum, ama yapacak bir şey yok, çocuğumla olan zamanlar daha değerli” dedi.

Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!

GÜNÜN SÖZÜ: “Hiçbir insan kaçamaz kaderinden, ister korkak olsun, ister yürekli.” (Homeros)

Milliyet Gazetesi