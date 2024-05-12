İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Saldırganlığına Son Verilmesi Talebiyle Birçok Amerikan Şehrinde Gösteriler Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

VAŞİNGTON (SANA) – Vaşington eyaletinin Seattle kentinde yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırganlığının sona ermesini ve yardımların Şeridi’ndeki şehirlere girmesini talep ederek şehrin sokaklarında dolaşan devasa bir gösteriye katıldı. Aktivistler ayrıca Filistin’le dayanışma amacıyla kentteki bir bina önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Wafa Ajansı, ‘’ Aktivistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın Seattle ziyareti sırasında, İsrail işgalinin Gazze Şeridi’nde uyguladığı soykırımın durdurulması çağrısına sessiz kalmasını kınamak ve protesto etmek amacıyla Seattle kentindeki bir bina önünde oturma eylemi düzenledi. Aktivistler ayrıca, işgal yetkililerine verilen mali ve askeri desteğin sona ermesini talep ettiler’’ dedi.

Missouri’nin St. Louis kentinde yüzlerce aktivist, Amerikan yönetiminin Refah işgalini durdurması için işgale baskı uygulamasını talep eden gösteriye katıldı.

Saldırının derhal ve kalıcı olarak durdurulması, Gazze’ye uygulanan ablukanın sona ermesi ve işgalin sona ermesi talebiyle New York Brooklyn’deki Barclays Center önünde bir başka gösteri düzenlendi.

Baltimore, Maryland’de Biden’ın İsrail işgalinin Filistinlilere karşı uyguladığı “soykırımı” finanse etmeyi bırakmasını talep eden bir yürüyüş daha düzenlendi.

Telegram Kanalımız ||X Platformumuz ||Facebook Sayfamız

SANA