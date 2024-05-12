‘İsa ereksiyon halinde öldü’ diyen Katolik rahibe soruşturma

İngiltere’deki bir Katolik rahibin, ayin sırasında cemaat üyelerine “İsa’nın ereksiyon halinde öldüğünü” söylemesi tartışma yarattı. Katolik Kilisesi’nin gelen şikayetler üzerine soruşturma açtığı belirtildi.

Artı Gerçek – İngiltere’nin Durham bölgesinde bir Katolik rahibin, Hayırlı Cuma ayini sırasında kilisede verdiği vaazda “İsa’nın öldüğü sırada ereksiyon halinde olduğunu” söylemesi infial yarattı. 53 yaşındaki Amerikalı rahip Thomas McHale hakkında çok sayıda şikayette bulunuldu.

Times gazetesinin haberine göre rahip McHale, söz konusu vaazı, Hristiyanlıkta İsa peygamberin çarmıha gerildiği ve öldüğü gün olarak kabul edilen Hayırlı Cuma’da verdi. McHale, aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişiye hitap ederken, “çarmıha gerilerek öldürülmenin, İsa’nın bütün kanını vücudunun alt bölgelerine akması anlamına geldiğini” söyledi.

Times’a konuşan bir cemaat üyesi, “İnsanlara İsa’nın ereksiyon halinde öldüğünü söyledi. Kilisedekiler şoke oldu. Çocuklu aileler de oradaydı” dedi.

Söz konusu kilisenin bağlı olduğu Hexham ile Newcastlekatolik piskoposluğu ise iddiaları doğruladı. Bir sözcü, Times’a yaptığı açıklamada “Bir şikâyet alındı ve politikamız uyarınca soruşturma yapıldı” denildi. Rahibin şu an için görevden alınmadığı da belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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