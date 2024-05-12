AK Partili Miroğlu’ndan başkonsolosun fotoğrafına ‘manidar’ not

DUVAR – Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu’nun resmi hesabından paylaşılan bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

Söz konusu fotoğrafta Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım ve Lyon Başpiskoposu din insanı Olivier de Germay yer alırken, Yıldırım’ın Olivier de Germay ile yan yana durmaması ve sağ işaret parmağını yukarıya kaldırması dikkat çekti.

Tepkilerin ardından Lyon Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, şunları yazdı:

“Lyon başkonsolosumuz, başpiskoposu ziyaret etmiş. İki insan iki ruh hali. Başpiskopos rahat. Konsolos beyin ruh hali ise çok farklı. Öne çıkma gayreti, işaret parmağı filan…

Olmaz da, ya bu ruh hali, bir ülkenin ulusal ruh haline dönüşürse, dünyayla barışık nasıl yaşanabilir?!”

(HABER MERKEZİ)

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