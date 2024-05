Türkiye’deki Ermeniler birbirine girdi. İki müdürün sözleşmeleri yenilenmeyince aileler ayaklandı

Türkiye’deki Ermeniler, İstanbul’daki bir Ermeni okulunda yaşananlar nedeniyle birbirine girdi. Okulun iki müdürünün sözleşmeleri yenilenmeyince aileler ayaklandı.

Türkiye’deki Ermeni cemaati, İstanbul’da bir okulda yaşananlar nedeniyle birbirine girdi. İstanbul Pangaltı’daki Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda yönetim Lise Müdürü Eva Orakyan ve Ortaokul Müdürü Elda Karagözyan’ın sözleşmelerini yenilememe kararı aldı. Öğrenciler ve veliler ise okul önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Agos gazetesinde yer alan habere göre Müdürlerle yönetim arasındaki anlaşmazlığın yönetimin eski Tıbrevank Okulu müdürü Armen Saruhanyan’ı kurucu üye Dr. Sarkis Serop’a yardımcı olarak getirmesi üzerine başladığı belirtiliyor. Yaşanan anlaşmazlık sonrası okul yönetimi iki müdürle sözleşme yenilememe kararı aldı.

Okulun bağlı olduğu vakfın Başkanı Rafael Alik tepki gösteren velilere açıklama yaptı. Alik, yaptığı açıklamada vakıf yönetimi olarak iki müdürü kovmak için bir karar almadıklarını ve tepkileri dikkate alacaklarını söyledi. Veliler ise okula güvendiklerini ve çocuklarını dersaneye yazdırmadıklarını söyledi. Veliler, iki müdürden memnun olduklarını vurgulayarak bir değişim durumunda çocukların durumdan olumsuz etkilenmesinden endişeli olduklarının altını çizdi.

Veliler, öğretmenlerin beklentisinin dikkate alınmasının altını çizerek “Bu işi çok komik rakamlara yapıyorlar. Tek bekledikleri saygı görmek” dedi.

Rafael Alik’in velilere yaptığı açıklama sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Türkiye’deki Ermeniler gösterdiği tepkide olayın nasıl bu noktaya geldiği tartışma konusu oldu. Yorumlardan birinde “Başarılı kadınların, yancı erkeklerle mücadelesi olarak görüyorum ben. Bu kez Esayanlı kadınlarımızı bu mücadelenin yanında, veliler arasında görüyorum… Mücadele bizim göbek adımız, yolu doğru olanın ibresi şaşmazmış. Müdürlerinize, emeklerine sahip çıkın dostlarım” ifadeleri yer aldı.

Bir başta tepkide ise “Kovmak değil derken? Bazen bazı eylemler GİT demektir. Karşınızdaki de yeterince zeki ve gururlu ise bunu anlar. Müdürler neden kendileri ayrılmak istiyor acaba” denildi.

İşte o yorumlardan bazıları:

ESKİ YÖNETİCİDEN ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE TEPKİ

Okul önünde toplanan ve karardan vazgeçilmesini isteyen öğrenci ve velilere vakfın eski yöneticilerinden ve Başrahip Hagopos Çopuryan’dan sitem dolu sözler geldi. Çopuryan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu konuşma bir ‘Balkon konuşması’ olarak nitelenirken, öğrencilere azarlar gibi söylenen sözler tartışmalara neden oldu.

Tepkilerden birinde “Vartabet bir din adami olarak çocukların yaninda ol karşısında değil. Bu mu sizin din derslerinde öğrettiğiniz ilkeler sevgi saygı merhamet bağışlayicı ve uzlaşıcı olmak. Nerde bunlar, hiçbiri sizde yok ne yazik ki!” ifadeleri yer aldı.

Bir başka yorumda ise “Hayır Hagopos yine yeniden eski yönetime gönderme yapıyor ne yazık ki, keşke önce kendi kendini sorgulasa Vartabet, bunca yıldır onlara duyduğumuz saygı, sevgi ve güveni neden yıllar sonra yitirdiğini sorsun kendi kendine. Eski Yönetim ve Vartabetler arasında çok köklü bir ilişki vardı her zaman sonra ne oldu, ne değişti de aramız açıldı? Bunun sebepleri var mutlaka ama ne yazık ki burada her şey açıklanmıyor. Kol kırıldı yen içinde kaldı. Her şey Kerabaydzar Zekiyan’in İstanbul ‘a Badvirag olarak atanmasından sonra başladı. Vartabetlerin aldıkları maaşlara kadar müdahale etti Zekiyan, bizi kullanarak. Tabii ki kötü kişi biz olduk ve dışlandık. Mevcut yönetim de şaibeli ve haksız bir şekilde okulu gasp etti, yönetmeliği değiştirerek. Simdi Vartabetler de mutlu” Katolik ” yönetim de. Ama biz mutlu değiliz çocuklarımız veliler müdürler ve öğretmenlerimiz. Yaptığınız hata vahim umarım geri dönüş yolu hâlâ açıktır. Bu 200 yıllık kadim eğitim kurumunu heba etmeyin” ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili bazı yorumlar şöyle:

“ÇOCUKLAR ÜZGÜN, AİLELERİN KAFASI KARIŞIK

Öte yandan Türkiye’de Ermenice yayın yapan Nor Marmara gazetesi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili yorumlar yaptı. Yorumda şu ifadeler yer aldı:

“Gençler üzgün, kendileriyle birlikte ailelerinin de kafası karışık çünkü biz kabul etsek de etmesek de daha okul dönemi bitmeden tavırları değişiyor ve anlamaya, haklı çıkarmaya ya da haklı çıkarmaya çalışıyorlar. olanları suçlayın, “sindirin”. Bu nedenle, kararların en az bir ay daha gizli tutulmasını ve çocuğun istemsiz olarak sürece “çekilmemesini” diliyorum.

Geleneksel bir toplum olduğumuz doğrudur, muhafazakarlıktan yana olan ve reform şeklinde de olsa değişiklikleri kabul etmeyenlerin sayısı oldukça fazladır, bu nedenle bu kadar belirleyici kararlara önyargıyla bakmak kolay değil. barış. Okul ailesini şoklardan uzak tutmak için tarafların en iyi orta yolu bulmasını diliyorum.

Söylentiler dolaşıyor. Bir düzineden fazla öğretmenin Tedarik Otoritesinin kararlarını protesto ederek okulu bırakacağı iddiaları var. Bu söylentilerin ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorduk ama keşke herkes bir kez olsun sorunları masaya koysa ve daha az acı veren seçeneği seçmeyi başarsa.

Gerçeklerin çok taze olduğu ve her taraftan farklı seslerin duyulduğu dün akşam Tedarik Otoritesi Başkanı Rafael Alik, müdürlerden Bayan Eva Oragean ve genel koordinatör ile telefonla temasa geçtik. Armen Sarukhanian’ın anlattıklarını dinledik. Aşağıda da aynı şekilde o açıklamaları yayınlıyoruz ve kendimizi kısa ifadelerle sınırlandırıyoruz çünkü herkes konuşuyor ve konuşmanın sonu henüz gelmedi.

Mkhitarian, aralarında baş editörümüz R. Hatdejian’ın bu nedenle duygusallığa kapılmaması ve durumu objektif bir yaklaşımla incelemesi biraz zor.

“Asla asla deme” mantığıyla, belki de olumlu bir şeylerin değişeceğini, tarafların mutabakatı ve olumlu çözümlerle bu konunun günün “olaylarından” biri olarak tarihe geçeceğini umuyoruz.”

