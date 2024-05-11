Mirzoyan ve Bayramov görüştü, müzakereler devam edecek

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Almatı’da biraraya geldi. Bakanlar müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ararat Mirzoyan ile Ceyhun Bayramov arasındaki görüşmeler Kazakistan’ın Almatı kentinde 10-11 Mayıs tarihlerinde iki gün sürdü.

Yapılan resmi açıklamalara göre bakanlar, sınır belirleme konusunda kaydedilen ilerlemeyi ve bu konuda varılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladılar. Bakanlar ve heyetler, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ‘Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin ikili Anlaşma’ taslağının hükümleri üzerinde görüşmelere devam etti. Taraflar, farklılıkların hâlâ mevcut olduğu açık konular üzerinde müzakerelere devam etme konusunda mutabakata vardı.

Bilindiği gibi Ermenistan Azerbaycan arasında sınır belirleme konusunda varılan mutabakat çerçevesinde Ermenistan Tavuş bölgesindeki dört köyün Azerbaycan’a iade edilmesini kabul etti. Karar Ermenistan’da protestolara yol açmış durumda.

Agos