Erivan’da ‘Paşinyan istifa’ protestosu: 41 eylemci gözaltına alındı

DUVAR – Ermenistan İçişleri Bakanlığı, polisin, sınırdaki dört köyün Azerbaycan’a iadesi kararı sebebiyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ederek başkent Erivan’da protesto gösterisi düzenleyen kişilerden 41’ini gözaltına aldığını açıkladı.

Reuters’ın Rusya’nın TASS ajansından aktardığına göre, Başpiskopos Bagrat Galstanyan, binlerce kişinin katıldığı eylemde, Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep etti. Galstanyan, eylemcileri hükümetin düşmesi için sivil itaatsizlik eylemlerine başlamaya çağırdı. Parlamentodaki muhalefet partileri de Paşinyan’a karşı azil süreci başlatmaya çalışacaklarını açıkladı. Paşinyan’ın Sivil Sözleşme partisi mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8’inci toplantısı, nisan ayı sonunda iki ülke sınırında yapılmıştı. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan’dan yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Mutabakata göre, Azerbaycan’ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Hat, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek. Bu, Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan’a iade edileceği anlamına geliyor.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise ‘bu süreçte Ermenistan’a yönelik sınır delimitasyonu ve güvenlikle bağlantılı risklerde azalma’ olacağı belirtilerek, söz konusu devir sürecinin uygulamada ‘iki buçuk’ köyle alakalı olduğu kaydedilmişti. Başbakanlık, yerleşimlerin mevcut durumda kısmen Azerbaycan kontrolünde olduğuna işaret ederek sınır delimitasyonunu yine de ‘önemli bir olay’ olarak nitelendirmişti.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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