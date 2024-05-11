Başpiskoposu ‘nezaket’ ziyaretinde şehadet parmağını kaldırıp poz veren diplomat tweetini sildi

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’e yaptığı nezaket ziyaretinde parmağıyla şehadet işareti yapıp bir adım önde fotoğraf çektirdi. Gelen tepkiler üzerine fotoğraf başkonsolosluğun X hesabından kaldırıldı.

FOTO HABER | Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay'e yaptığı nezaket ziyaretinde parmağıyla şehadet işareti yapıp bir adım önde fotoğraf çektirdi. Gelen tepkiler üzerine fotoğraf başkonsolosluğun X hesabından kaldırıldı. pic.twitter.com/YcrCfS4sFT — serbestiyet (@serbestiyetweb) May 10, 2024

Ne olmuştu?

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından, 7 Mayıs günü yapılan paylaşımda Başkonsolos Cemil Çağdaş Yıldırım’ın, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’i ziyaret ettiği belirtilmişti.

Paylaşımda “Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fakat Başpiskopos’un yanında değil de önünde duran Yıldırım, şahadet parmağını kaldırarak poz verdiği için paylaşımına tepki gelmişti.

Serbestiyet