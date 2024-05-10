Putin: İkinci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekler çarpıtılıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı zaferinin kutlandığı Zafer Günü töreninde Ukrayna ve Batılı müttefiklerini tarihi “çarpıtmakla” ve bölgesel çatışmalar ateşlemekle suçladı.

Kızıl Meydan’da yapılan törende Putin, “Bugün İkinci Dünya Savaşı konusunda gerçeği nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gerçek, koloniyal politikalarını ikiyüzlülük ve yalanlarla kurmaya alışanların işine gelmiyor” dedi.

“Rövanşizm, tarihin çarpıtılması ve mevcut Nazi takipçilerini meşrulaştırma çabası Batılı elitlerin yeni bölgesel çatışmalar çıkarma politikasının sadece bir parçası” diyen Putin’in, sıklıkla Neo-Nazi olmakla suçladığı Kiev’deki yetkililere işaret ettiği düşünülüyor.

Kremlin, geleneksel olarak Zafer Günü kutlamalarını ordusunun gücünü göstermek için kullanıyor. Bu sene ülkenin Ukrayna sınırına yakın Kursk ve Pskov gibi bölgelerde, güvenlik endişeleri nedeniyle kutlamalar iptal edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova’daki törene 9 bin kadar asker katıldı ve aralarında Yars kıtalarararası balistik füze sistemi ve S-400 hava savunma sistemleri de bulunan 61 askeri teçhizat sergilendi.

SSCB’nin Nazilere karşı zaferinin 79. yılının kutlandığı törene eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın liderleri katıldı. Rusya ile arasındaki gerilim büyüyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise bir zirve için Moskova’da olmasına rağmen törene katılmadı.

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