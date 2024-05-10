Pangaltı Mıhitaryan’da müdür değişikliği tartışmaları: Yönetim kurulu süreci değerlendiriyor

Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda Lise Müdürü Eva Orakyan ve Ortaokul Müdürü Elda Karagözyan’ın sözleşmelerinin yeni dönemde yenilenmemesi kararı alan okul yönetimi, öğrenci ve velilerin tepkileri ile karşılaştı. Gelişme üzerine İlkokul Müdürü Katya Vargı da görevini sürdürmeme kararı aldı. Yönetim çevreleri ise müdürlerle anlaşmazlığın Armen Saruhanyan’ın kurucu üye yardımcısı olarak okula getirilmesi üzerine yaşandığını söylüyor. Velilerle birg örüşme yayan Vakıf başkanı Rafael Alik daha sonra Agos’un sorularını yanıtladı.

Öğrenciler ve bazı veliler bugün (10 Mayıs) okul bahçesinde tepkilerini dile getirdiler. Müdürlerle yönetim arasındaki anlaşmazlığın yönetimin eski Tıbrevank Okulu müdürü Armen Saruhanyan’ı kurucu üye Dr. Sarkis Serop’a yardımcı olarak getirmesi üzerine başladığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Lise Müdürü Eva Orakyan ve Ortaokul Müdürü Elda Karagözyan ile bu konuda bir anlaşmazlık yaşandı ve süreç sonunda okul yönetimi müdürlerin sözleşmesini yeni dönemde yenilememe kararı aldı. Gelişme üzerine İlkokul Müdürü Katya Vargı da yeni dönemde yer almama kararı verdi.

Gelişmelere müdürlerine destek vermek isteyen bazı öğrenciler ve veliler tepki gösterdi.

Vakıf başkanı Rafael Alik gelişmelere tepki gösteren velilerle okulda görüştü, tepkileri dinledi ve “Uzlaşma kapıları açık, hassasiyetleri dikkate alacağız” dedi.

İlerleyen saatlerde Agos’a konuşan Vakıf Başkanı Alik, şunları söyledi:

“Müdürleri direkt kovalım diye bir şey yok. Ocak ayında Armen Saruhanyan’ı kurucu temsilcisi yardımcısı olarak atamak istedik ve adım attık. Ocak ayında müdürlere lanse ettik. Onlar tepki gösterdiler ve birinci günü ‘Baron Armen Saruhanyan ile çalışmıyoruz’ dediler. Bugün de konuştuk ve aynı şeyi söylediler. Ocak ayından bu yana Armen Saruhanyan çalışıyor, bize yardımcı olacak şeyler hazırlıyor. Fakat bu süre zarfında uyum sağlamadılar. Biz de ‘Bu şekilde çalışamayız’ diyerek , geçen pazartesi günü sözleşmelerini uzatmayacağımız yönünde şifahen bir bilgilendirme yaptık. Kovuyoruz diye bir şey yok.”



Veliler ve öğrencilerin tepkilerine ilişkin de konuşan Alik, “Epey kalabalık toplanmıştı. Bir değişim istemiyorlar. Müdürlerden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Eğitimden çok memnunlar ve değişikliğin çocukların eğitimini etkileyeceğini söylüyorlar. Ama biz müdürleri kovma durumunda değiliz. Sadece onlar, Baron Armen ile çalışmak istemediklerini ifade ettiler. Yönetim kurulunun da bir kararı var. Armen Saruhanyan Pangaltı Mıhitaryan mezunudur. Tıbrevank Lisesi’nde de müdürlük görevinde bulunmuştur. Müdürlere yazılı olarak bir beyanda bulunmadık. Ama onların tercihi bu yönde, yapacak bir şeyimiz yok. Bugün de dedim ‘Uzlaşı yapalım, gelin çalışın ve bu iş devam etsin’ dedik. Müdürleri ikna edemiyoruz, olaydan geri dönmek biraz zor olacak” dedi.

11 Mayıs Cumartesi sabahı tekrar görüşlerine başvurduğumuz Rafael Alik “Yönetim kurulu olarak tekrar toplanacağız, çözüm ve uzlaşma yolları arayacağız” dedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30281/pangalti-mihitaryan-da-mudur-degisikligi-tartismalari-yonetim-kurulu-sureci-degerlendiriyor