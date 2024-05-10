Mkhitaryan: Futbolu para için değil her zaman oyunu için sevdim

Ermenistan milli takımının eski kaptanı, Inter Milan’ın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Suudi Arabistan milli takımına olası transferiyle ilgili soruyu yanıtladı.

“Championat”ın bildirdiğine göre Mkhitaryan, “Güçlü oyuncuları davet ederek yerel şampiyonayı güçlendirmek ve ülkelerinde futbolu geliştirmek istiyorlar. Ben de buna karşı olumsuz bir tavrım var çünkü futbolda asıl şeyin para olmadığını düşünüyorum. Futbolu her zaman oyunun kendisi için sevdim, para için değil.

O yüzden bu kapı bana kapalı. Bu seçeneği tartışmıyorum ve tartışmak da istemiyorum çünkü Avrupa futbolunun seviyesi, seyircinin sıcaklığı ve aralarındaki ilişki tamamen farklı.” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI