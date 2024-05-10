Fransa’da kölelik kurbanlarını anmak için 2026’da büyük bir ulusal sergi açılacak

By Euronews

Fransız Parlamentosu tarafından 10 Mayıs 2001 tarihinde onaylanan bir yasayla kölelik ve köle ticareti “insanlığa karşı suç” olarak kabul edilmişti.

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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkenin batı kıyısında yer alan La Rochelle kentinde düzenlenen köleliğin kaldırılması gününü anma törenlerine katıldı.

Attal, burada yaptığı konuşmada, eski kölelerin “direniş ruhunu” anmak adına 2026’da “büyük bir ulusal sergi” açılacağını duyurdu.

Kölelik hikayesinin dünya, Avrupa, Fransa tarihinin bir parçası olduğunu belirten Attal, “Çok uzun zamandır bu geçmişin üzerine bir perde atıldı. Bunun farkına varmak zayıflık değil, aksine büyüklük göstermek anlamına geliyor. Kölelik var olduğu sürece direniş de vardı ve Biz burada 10 Mayıs’ta bu direniş ruhunu bir kez daha selamlıyoruz.” dedi.

Fransa Başbakanı, “Köleliğin insanlığa karşı bir suç olarak tanınmasına ilişkin yasanın kabul edilmesinin 25. yıl dönümü nedeniyle 2026 yılında köleliğin anısına büyük bir ulusal serginin düzenlenebileceğini” umduğunu söyledi.

Chirac’ın girişimiyle düzenlenen anma günü

Fransız parlamentosu tarafından 10 Mayıs 2001 tarihinde onaylanan yasayla kölelik ve köle ticareti “insanlığa karşı suç” olarak kabul edilmişti. Fransa 2006 yılından bu yana 10 Mayıs’ı “kölelik dönemini anma günü” olarak anıyor.

Fransa’da 10 Mayıs’ta Müzeler ve kütüphaneler de özel etkinlikler düzenleniyor.

Fransa’daki bu anma günü ilk kez eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac gündeme getirdi.

Fransa bir dönem Avrupa’nın en büyük dördüncü köle taciriydi

Fransa, 17 ve 19’uncu yüzyıllar arasında yaklaşık 1 milyon Afrikalı siyahı, zengin beyazların hizmetinde köle olarak çalıştırmak için Avrupa ve Amerika kıtasına tehcir etmişti.

Fransa’da kölelik resmi olarak 27 Nisan 1848 yılında kaldırılmış olsa da 20’inci yüzyıla kadar siyahilerin durumunda düzelme olmamıştı.

Fransa bir dönem Avrupa’nın en büyük dördüncü köle taciriydi.

Köle ticaretinin 1848’de yasaklanmasına dek 250 bin kölenin Fransa’ya götürüldüğü sanılıyor.

Euronews