Ermenistan’da binlerce kişi Paşinyan’ın istifasını istedi; Erivan ve Bakü Almatı’da görüşecek

By Euronews

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması görüşmeleri kapsamında Kazakistan’da bir araya gelecek.

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermeni Kilisesince Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının durdurulması istemiyle düzenlenen mitingde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talep edildi.

Bu arada Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında devam eden barış anlaşması görüşmeleri kapsamında Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir araya geleceği bildirildi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın organizasyonunda yapılan “Vatan İçin Tavuş” adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan’dan gelenler, Cumhuriyet Meydanı’nda miting için toplandı.

Galstanyan, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos’a bir yanıt vermedi.

Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan’ın istifasını isteyen sloganlar attı.

Miting esnasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, kamyonuyla göstericilerin arasına daldı.

Damperini kaldırdığı kamyonla bir süre ilerleyen şoför, meydandakilerin tepkileri arasında bir süre sonra durdu.Burada hazır bulunan polisler, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan Soruşturma Komitesince olayla ilgili soruşturma başlatılırken; yaralı veya ölü bilgisi rapor edilmedi.

Başpiskopos Galstanyan, geceyi protestocularla meydanda geçireceğini açıkladı.

Ermeni Apostolik Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs’ta Tavuş ve 8 Mayıs’ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Galstanyan, yürüyüşe katılanlarla tüm Ermenileri dün yapılan Paşinyan karşıtı mitinge katılmaya davet etmişti.

Kazakistan’da barış görüşmeleri

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında devam eden barış anlaşması görüşmeleri kapsamında 10 Mayıs’ta Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir araya gelecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Daha önce varılan mutabakata uygun olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında 10 Mayıs 2024’te Almatı’da görüşmeler yapılacak.” ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Mayıs’ta Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakerelerinin Kazakistan’da yapılması konusunda tarafların sağladığı uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Tokayev, Erivan’a 15 Nisan’daki resmi ziyareti sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını desteklediklerini ve Kazakistan’ın bu konunda iyi niyet misyonunu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Euronews