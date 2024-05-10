Başkonsolos, ‘nezaket ziyareti’nde ‘tekbir’ işaretiyle poz verdi: Tepki gelince fotoğraf silindi

Başkonsolos, ‘nezaket ziyareti’nde ‘tekbir’ işaretiyle poz verdi: Tepki gelince fotoğraf silindi

Diplomat Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposuna yaptığı ziyarette bir adım önde ve şehadet parmağını göstererek poz verdi. Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu’nun paylaştığı fotoğraftaki ayrıntılar dikkat ve tepki çekince fotoğraf silindi.

Artı Gerçek – Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, 7 Mayıs’ta Lyon Başpiskoposu Mgr Olivier de Germay’i ziyaret etti. Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından “nezaket ziyareti” adı altında paylaşılan fotoğrafta Yıldırım’ın Lyon Başpiskoposu Mgr Olivier de Germay’in önünde ve şehadet parmağını kaldırarak verdiği poz tepkilere yol açtı.

Fotoğrafa gelen yoğun tepkilerin üzerine, konsolosluk hesabı söz konusu fotoğrafın yer aldığı gönderiyi sildi.

Türkiye Liyon Başkonsolosluğu internet sitesinde bulunan Liyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım’ın özgeçmişinde şu ifadeler yer alıyor:

“İstanbul’da 1982 yılında doğan, lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesinde (Uluslararası İlişkiler Bölümü), yüksek lisans öğrenimini Strazburg Robert Schuman Üniversitesinde (Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları) tamamlayan Başkonsolos Cemil Çağdaş Yıldırım, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına intisap eden Başkonsolos Yıldırım, merkez görevleri çerçevesinde 2008-2010 ve 2015-2018 yılları arasında Kuzey Doğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığında (Kıbrıs Dairesi) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın maiyetlerindeki Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Başkonsolos Yıldırım, yurt dışı tayinleri kapsamında 2010-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçiliğinde, 2013-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliğinde, 2018-2020 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyeti Kanberra Büyükelçiliğinde görev yapmıştır.” (HABER MERKEZİ)

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