Patrikhane: Başsavcılığa İstinaf teminatı konusunda görüş almak için gittik

Kumkapı’da Ermeni Patrikliği yanında yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen harabe binanın restorasyonunu yaparak otel haline getiren Zela Kuyumculuk ile Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı arasındaki davada İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından davacı Zela Kuyumculuk lehine karar verildi. Mahkeme, bilirkişi raporundaki bedelin faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödenmesine hükmetti. Vakıf yönetimi gerekçeli karar çıktığında İstinaf’a gidecek. Patrik Maşalyan’ın karar sonrası başsavcılık makamını ziyaret etmesi de tartışma konusu olmuştu. Patrikhane’den konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da patrikhane yanında yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak üzere 2013 yılında sözleşme imzaladı.



Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, bu süreçte kiranın sıklıkla ödenmediği gerekçesiyle ihtarnameler gönderdi, son ihtarnameden sonra da oteli tahliye ettirdi. İşler otelin restorasyonu için büyük harcamalar yaptığını buna rağmen haksız biçimde tahliye edilidğini öne sürüyordu.

Davanın 29 Nisan’daki duruşmasında mahkeme, vakfın bilirkişi raporundaki bedeli faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödemesine karar verdi. Zela Kuyumculuk’a göre bu tutar 141 Milyon TL. Öte yandan davayla igili istinaf yolu açık. Vakıf yönetimi gerekçeli karar geldiğinde kapsamlı bir basın toplantısı yapacaklarını ve İstinaf’a gideceklerini belirtti.

Norayr İşler ise “ Sözleşmeden doğan haklarımızı almak için 2021 yılında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtık, yargılama aşamasında, üç kez hakim değişmesi, yazışmaların çok uzun sürmesi, dört kez bilirkişi raporu istenmesi gibi nedenlerle karar aşaması beklediğimizden uzun sürdü. Bu süreçte, maddi manevi çok yıprandık” dedi.

Bu arada Patrik Maşalyan’ın, aralarında davalı konumdaki Kumkapı Meryem Ana Kilisesi vakıf avukatının bulunduğu olduğu bir heyetle karar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret ettiği bilgisi de basına yansıdı.

Konuyla ilgili olarak Patrikhane’den açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı ile Zela Kuyumculuk arasında görülen davada Vakfın aleyhine çıkan karar sonrasında; Vakfın istinaf başvurusunda bulunması gündeme gelmişti. Mahkeme süreçlerinin devamı için istinaf ve Yargıtay aşamalarında yatırılması gereken teminat Meryem Ana Vakfın’ın maddi olanaklarının çok üstünde olduğundan, vakıf yönetiminin ricası üstüne Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II “Adli Yardım” sağlanması doğrultusunda hukuksal görüş almak üzere geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etmiştir. Meryem Ana Vakfı, Bezciyan Okulu’nun yanı sıra Patriklik Ana Katedrali ve Patrikhane Binası’nın da sorumluluğunu üstlenen bir vakıf olması hasebiyle, Patriklik Makamı’nın ve Patrik Hazretleri’nin doğal ilgi ve sorumluluk alanına girmektedir.



Adli Yardım Talebi: Adli yardım müessesesi, mahkemece yapılan yargılama sürecinin kesinleşmesine kadar adli yardım talep eden tarafın dava harç ve giderlerinden muaf tutulmasıdır. Adli yardım talebi İstinaf ve Temyiz başvurusu sırasında ödenecek harçları da kapsamaktadır.”

Uzun yıllar din adamlarına hizmet veren Kumkapı Sıraevler’i (diğer adı ile Papaz Evleri), yıllar içinde lojman ve misafirhane işlevini kaybetmişti. Evler 1996 yılında çıkan yangın sonucu hasar gördü..

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30275/patrikhane-bassavciliga-istinaf-teminati-konusunda-gorus-almak-icin-gittik