‘Mahmud El Kurdi’ kod adlı IŞİD yöneticisi serbest bırakıldı

IŞİD’in çevresinde örgütlenmeyi sürdürdüğü ‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’ grubunun liderlerinden ‘Mahmud El Kurdi’ kod adlı Osman Akın, serbest bırakıldı. Cihat videolarıyla bilinen Akın’ın yakalandığını, Mayıs 2023’te Soylu duyurmuştu.

Hale GÖNÜLTAŞ

ANKARA – IŞİD’e yönelik operasyonlarda “örgüte eleman ve silah temini” gerekçesiyle 5 Mayıs 2023’te göz altına alınıp tutuklanan ‘Mahmud El Kurdi’ kod adlı Osman Akın geçen hafta serbest bırakıldı. Akın, çok sayıda IŞİD militanının yer aldığı ‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’ grubunun liderlerindendi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akın’ın yakalanmasını “Türk Polisi yakalar!” diye duyurmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü de “silahlanma arayışında bulunduğunu” belirtmişti. Akın, 25 Mayıs 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Ancak “örgüt üyeliği, örgüte elaman ve silah sağlama” suçlamalarından tutuklanmasının üzerinden 350 gün sonra, geçen hafta serbest bırakıldı.

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

Soylu 5 Mayıs 2023’te X hesabından yaptığı açıklamada, ‘Mamoste El Kurdi’ kod adlı Osman Akın’ın da göz altına alındığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ülkemizde yapılanma arayışında olan Mamoste El Kürdi kod adlı Osman Akın’ın da aralarında bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı.”

EMG: CİHAT İÇİN OSMAN EL KURDİ ÜZERİNDEN ELEMAN TEMİNİ VE SİLAHLANMA ÇABASI İÇİNDE OLDUKLARI…

Emniyet Genel Müdürlüğü de, ilgili açıklamasında Osman Akın ve çevresindekilerin “silahlı yapılanma arayışında bulunduklarını” belirtmişti.

Açıklamada, “Van’da faaliyet göstermekteyken 2022 Haziran ayında yasa dışı yollardan Gürcistan’tan giriş yapan kod adı Molla Ensarullah (Amer Onay) ülkemizde bulunan örgüt lanlısı grupları Ahlak ve Sünnet Dergisi çatısı altında topladığı, propaganda faaliyetleri yürüttüğü ve örgüte müzahir şahıslardan, radikal olanları sıradan kopmuş insan olarak göstererek bu şahıslardan sözde cihat grubu oluşturma amaçında olduğu tespit edilmiştir. Molla Ensarullah (Amer Onay) kendisini IŞİD terör örgütünün ülkemizdeki sözde temsilcisi olarak tanıttığı, Diyarbakır’da mukim Mamoste El Kurdi (Osman Akın) üzerinden yürüttüğü yapılanma arayışını ve biat toplama faaliyetleriyle yurt genelindeki farklı gruplardan şahıslar temin ederek silahlanma arayışında bulundukları tespit edilmiştir…” bilgileri verilmişti.

ARTI GERÇEK 23 AĞUSTOS’TA İDDİANAMEYİ YAZDI

Artı Gerçek, IŞİD operasyonları sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi 23 Ağustas’ta “IŞİD Mekteb-i Furkan adıyla yeniden yapılanma sürecine girdi” başlığı ile kamuoyuna duyurdu. Haberde, IŞİD’in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dokuz ülkede taban kazanmak için yeniden yapılanma sürecine girdiği belirtiliyordu. “Mekteb-i Furkan” adlı yeni yapılanmanın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Çeçenistan, Mali ve Uganda ile Sudan’ın bulunduğu bilgisine yer veriliyordu.

‘AHLAK VE SÜNNET DERGİSİ’ DE GÜRCİSTAN’DA DESTEK VERİYOR

Merkezi Yalova’da yer alan ve Gürcistan’da da temsilciliği bulunan ‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’ çevresinde toplanan grubun, “IŞİD’in yeniden yapılanma sürecinde doğrudan bağlantısı bulunmasa bile taban kazanmak ve silahlı eğitim için dirsek temasında bulundukları”, “Gürcistan’daki temsilcilikleri aracılığıyla örgüt faaliyetlerine destek verdikleri” de iddianamede dosyalarındaki bilgiler arasında yer alıyordu.

IŞİD YÖNETİCİLİĞİNDEN TUTUKLANIP BIRAKILANLAR DA GRUBUN İÇİNDE

‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’nin çevresinde, IŞİD’e katılıp dönen, tutuklanıp serbest bırakılan eski ve yeni pek çok örgüt militanı bulunuyor. YouTube’da yer alan sohbetlerinde “cihat” çağrısı yapan Osman Akın, tutuklanmadan önce yayımlanan vaazında “Bizim gerçek bayramımız Muhammed’in şeriatının bayramıdır” iddiasında bulunuyordu. (ARTI GERÇEK)

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