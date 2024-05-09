Haluk Levent BM toplantısında konuştu: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?

Artı Gerçek – Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya “10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu. Levent toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Levent’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

“Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz. Her yerde edeceğiz.”

Kenya’da Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti.

Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım. İsrail’in Gazze ve Refah soykırımını protesto edeceğiz.

Her yerde edeceğiz. pic.twitter.com/VWS8l5BqtM — Haluk Levent (@haluklevent) May 9, 2024

Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:

“Bugün size güzel ülkem Türkiye’nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap’ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim.”

Levent, Ahbap derneği olarak Gazze’ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.

İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, “Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?” ifadesini kullandı.

Levent, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, “Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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