Ezidi çocuğu kaçıran ve satmaya çalışan IŞİD’liler hakkında yürütülen dava görüldü: Duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi

Seda TAŞKIN

ANKARA – IŞİD tarafından kaçırıldıktan sonra kaçak yollarla başka bir IŞİD’li tarafından Türkiye’ye getirilen ve derin internette satışa çıkarılmasının ardından operasyonla kurtarılan Ezidi kız çocuk ile ilgili dava bugün Ankara Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ezidi kız çocuğu kaçak yollarla Türkiye’ye getiren IŞİD’liye “uluslararası insan ticareti” suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşmasına, sanık ve müdafi avukatların yanı sıra sanık Sabah A.H.O ve abisinin eşi katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmet Kurumu görevlileri eşliğinde getirilen Ezidi kız çocuğun da ifadesi alındı. Duruşmayı DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, DEM Parti Çocuk Komisyonu, ÖHD Ankara Şube, İHD Ankara Şube, ÇHD, Toplumsal Hukuk ve Demokrasi için Hukukçular üyesi avukatlar da takip etti.

Gizlilik kararından dolayı detayları paylaşamadığımız duruşmada, avukatlar ve sanıkların savunmaları alındı. Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

‘DAVA DEVAM EDERKEN ÇOCUK AİLEYE VERİLDİ’

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde Artı Gerçek’e konuşan ÖHD Ankara Şube üyesi Avukat Dilan Denizhan, davanın takipçisi olduklarını belirtti. Gizlilik kararına dikkat çeken Denizhan, “Bildiğiniz üzere Ezidi bir kız çocuğu küçük yaşta IŞİD’li bir aile tarafından kaçırılıp Türkiye’ye getirilmişti. Dava devam ederken çocuk aileye teslim edilmişti. Basının, avukatlar ve STK’ların tepkisiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuğu yeniden bünyesine aldı. Biz ÖHD Ankara Şube olarak bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.

‘BU DURUMDA OLAN ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR’

Daha sonra konuşan DEM Parti Çocuk Komisyonu Eş Sözcüsü İhsan Seylan ise bu davanın takipçisi olduklarını belirterek, “Maalesef davada hem gizlilik kararı var. Gizlilik kararı kamuoyunun bilgi alması konusunda ciddi bir engel. Bu tür durumda olan çok sayıda çocuk olduğu bilgisi var. Tüm bu çocukların ailesine ulaşabilmesi için, ailesi katledilen çocukların yakınlarına teslim edilmesi istiyoruz. Bizler bu dava hakkındaki gizlilik kararının kaldırılması ve bütün şeffaflığı ile davanın yürütülmesini istiyoruz. Çocukların daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz. Davanın takipçisi olacağız” dedi.

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