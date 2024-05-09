Eurovision 2024’te finale kalan ülkeler belli oldu: İsrail de aralarında

Artı Gerçek – Bu yıl İsveç’in ev sahipliğinde Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda ikinci yarı finalistleri belli oldu.
Avrupa’nın en eski ve popüler kültür etkinliklerinden bir olan Eurovision’da büyük finale kalan ülkeler sırasıyla şöyle:
Litvanya
Avusturya
Hollanda
Norveç
İsrail
Yunanistan
Estonya
İsviçre
Gürcistan
Ermenistan
16 ÜLKE YARIŞTI
Malta, Arnavutluk, Yunanistan, İsviçre, Çekya, Avusturya, Danimarka, Ermenistan, Letonya, San Marino, Gürcistan, Belçika, Estonya, İsrail, Norveç ve Hollanda ikinci Eurovision Şarkı Yarışması yarı finalinde yarışmıştı.
Sertab Erener ise 21 yılın ardından Eurovision sahnesinde konuk sanatçı olarak “Everyway That I Can” şarkısını seslendirmişti.
İlk yarı final 7 Mayıs’ta yapılmıştı. Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg finale kalmayı başarmış, Polonya, İzlanda, Moldova, Azerbaycan ve Avustralya ise elenmişti.
İSRAİLLİ ŞARKICI PROVADA YUHALANMIŞTI
Büyük Final’in 11 Mayıs’ta, Türkiye saatiyle 19.00’da gerçekleşeceği Malmö kentinde günlerdir Filistin için protesto gösterileri düzenleniyor.
İsrailli şarkısı Edan Golan “Hurricane” isimli şarkısının son provasında “Filistin’e Özgürlük” protestolarıyla karşılaşmış ve yuhalanmıştı. (HABER MERKEZİ)
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