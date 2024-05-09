Ermenistan’da dört köyün iade kararı: Protestocular Yerevan’da

Ermenistan’ın Azerbaycan ile yaptığı sınır anlaşması çerçevesinde Tavuş bölgesindeki dört köyü Azerbaycan’a iade etme kararının ardından Tavuş bölgesinde protestolar sürüyordu. Başkent Yerevan’a yürüyen grup Cumhuriyet Meydanı’nda miting yaptı. Göstericiler Paşinyan’ın istifasını istiyor.

Tavuş’ta günlerce süren gösterilerin ardından 4 Mayıs’ta bir grup gösterici Kirants’tan Yerevan’a yürüme kararı aldı. Protestocular 9 Mayıs’ta başkente ulaşmayı planlıyordu.

“Vatan için Tavuş” sloganıyla hareket eden grup Cumhuriyet meydanı’na vardı ve mitingini gerçekleştirdi.

Göstericiler, Tavuş’ta devam eden sınır belirleme çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyor. Gösteriye üst düzey kilise liderlerinin yanı sıra, mevcut hükümete muhalif bazı siyasi gruplar da destek veriyor. Göstericiler Paşinyan’ın istifasını istiyor.

Başbakan Nikol Paşinyan ise “uyuşturucu baronlarının”, “suçluların” ve “yabancı özel servislerin” etkisi altında olduğunu iddia ettiği protestocuları “savaşı kışkırtmak”la suçluyor. Kilise liderliği ile hükümet arasında açık bir çatışma da ortaya çıkmış durumda.

Yürüyüşün başında Tavuş Piskoposluğu lideri, Başepiskopos Bagrat Galstanyan var.

Protestocu Tavuş sakinleri, anlaşmanın kendileri için ciddi güvenlik sorunları yarattığını belirtiyor. Hükümet ise güvenlik risklerinin anlaşmayla azaltıldığını ifade ediyor.

(Civilnet)

Agos