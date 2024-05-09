Erivan ile Moskova anlaştı: Ermenistan’ın Azerbaycan’la temas hattındaki Rus askerleri çekilecek

Artı Gerçek – Bir yandan Batı ittifakıyla yakınlaşırken diğer yandan Azerbaycan’la sınırı yeniden çizip ilk etapta 4 köyü iade ederek barış anlaşması imzalama çabasındaki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Moskova ziyaretinden Rus askerlerinin ülkenin daha fazla bölgesinden çekilmesi yönünde uzlaşma çıktı.

MOSKOVA’DA AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ZİRVESİNE KATILDI

Ermenistan-Azerbaycan sınırına AB misyonu konuşlandırmaya başlayan Paşinyan, dün Avrasya Ekonomik Birliği zirvesine katılıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. Kremlin’deki baş başa görüşmenin ardından, Azerbaycan’la temas hattına konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları ile Rus askerlerinin çekileceği açıklandı. Başkent Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan Rus askerlerinin çekilmesi yönünde daha önce alınan karar da onaylandı.

PESKOV DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Moskova ile Erivan’ın, Rus ordusunun ve sınır muhafızlarının Ermenistan’ın bazı illerinden çekilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

2020’de Azerbaycan’la 44 günlük savaşın ardından Ermenistan’ın talebi üzerine pek çok ile Rus askerleri ve sınır muhafızlarının konuşlandırıldığını hatırlatan Peskov, “Paşinyan, değişen koşullar nedeniyle artık böyle bir talebin olmadığını söyledi, Putin mutabık kaldı ve ordumuzun, sınır muhafızlarımızın çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.

İRAN VE TÜRKİYE SINIRINDA GÖREVE DEVAM EDECEKLER

Kremlin Sözcüsü, Ermenistan tarafının talebi üzerine İran ve Türkiye sınırındaki Rus Sınır Muhafızları’nın görevlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.

5 BÖLGEDEN ÇEKİLECEKLER

Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme’nin parlamento çoğunluk lideri Hayk Koncoryan, Erivan ile Moskova arasındaki uzlaşmayla ilgili daha ayrıntılı bilgili verdi. Buna göre 2020’deki 44 gün savaşı sırasında ve sonrasında Azerbaycan sınırındaki Tavuş, Sünik, Vayots Dzor, Geğarkunik ve Ararat bölgelerinde Rus Sınır Muhafızları ve askeri karakol konuşlanmaları sonlanacak.

Koncoryan, “Zvartnots Havalimanı’ndaki Rus Sınır Muhafızları’nın 1 Ağustos’tan itibaren çekilmesi kararı da en üst düzeyde onaylandı” diye ekledi.

AZERBAYCAN’IN KARABAĞ’I ALMASININ TIRMANDIRDIĞI KOPUŞ

Eylülde Azerbaycan’ın BM kararlarına göre kendisine ait olmasına dayanarak askeri güçle geri aldığı ve bölgedeki tek taraflı Ermeni yönetimimi sona erdirdiği Dağlık Karabağ’dan da yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri ayrılmıştı.

Moskova’yı Azerbaycan güçlerini Karabağ’da durdurmak için müdahale etmediği için eleştiren Paşinyan, o zamandan beri Rusya ile ittifaktan daha da uzaklaşıp iyice Batı’yla yakınlaştı. (Dış Haberler)

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