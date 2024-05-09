‘Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ sahiplerine verildi

Ayşe Zarakolu ödülünün sahibi gazeteciler Çiğdem Toker, Metin Cihan ve Şano Ar Tiyatroda Sanat Topluluğu oldu.

Artı Gerçek – İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ortaklığıyla 22’nci Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödül Töreni Beyoğlu’nda bulunan İHD dernek binasında gerçekleştirildi. Törene çok sayıda hak savunucusu, sanatçı, siyasetçi, gazetecinin yanı sıra hukuk örgütleri ve kadın örgütleri de katılım gösterdi. Tören, ünlü hak savunucu Ayşenur Zarakolu’na ilişkin sinevizyon gösterimiyle başladı.

Törende konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, tüm dünyada yasakların olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi. Türkiye’de bir sanal medya paylaşımının dahi gözaltı ve tutuklama gerekçesi olduğunu vurgulayan Yoleri, “Mücadeleyi daha güçlü kılmak gerekiyor hem de uluslararası düzeyde. Ama insan hakları mücadelemizin çoğu kez bastırıldığını da görüyoruz. Buna karşın mücadelemizi büyütmek gerekiyor” dedi.

‘ÜLKEDE BİR RESMİ İDEOLOJİ VAR’

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, törende şöyle konuştu:

“Bir yerde ‘ifade özgürlüğü yasaklandı’ dendiğinde yasaklanan nedir ona bakmak gerekiyor” dedi. Ülkede bir resmi ideolojinin olduğunu söyleyen Keskin, “Bir soykırım üzerine kurulmuş ve bu soykırımı gerçekleştiren zihniyet tarafından kurulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Onun tekçi, yok edici kimliğini temel alarak kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Bunları konuşmak çok zor. Ayşe bunları 1990’lı yıllarda dile getiren biriydi. O dönem konuştu ve kitaplarını bastırdı. O yüzden örneğin Ermeni Soykırımı üzerine yazdığı kitaptan yargılandı. Ayrıca İsmail Beşikçi’nin yazdığı ‘Devletlerarası sömürge Kurdistan’ tam da gerçeği yazarak, kitap. Böyle bir kitabı basma cesaretini gösterdi Ayşe. Kontra gerilla tarafından insanlar katledilirken, köyler yakılırken böyle bir kitabı basmak kolay değildir. Neden ifade özgürlüğüne ilişkin adına ödül veriliyor? İşte bunları söyleyip yazdığı içindir.”

ANNESİNİN 1998’DEKİ MESAJINI OKUDU

Sinan Zarakolu, annesi Ayşe Zarakolu’nun 1998’de ödül aldığı Almanya’da düzenlenen “Yayınlama Özgürlüğü Ödülü” törenine gönderdiği mesajını okudu.

Törende, T24 yazarı gazeteci Çiğdem Toker’e “halkın gerçekleri öğrenme hakkı, haber alma, haber verme özgürlüğünü sonuna kadar savunması” nedeniyle, gazeteci Metin Cihan’a yaptıkları haberler nedeniyle ceza almasına rağmen mesleğine devam etmesi, yasak ve engellemelere rağmen “Bijî Şanoya Kurdî, Bijî Zimanê Kurdî” diyerek ısrarını sürdüren Şano Ar Tiyatroda Sanat Topluluğu’na ödüller verildi. (MA)

‘Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ sahiplerini buldu

Artı Gerçek