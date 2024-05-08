Paşinyan ve Putin Kremlin’de görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi oturumuna başkanlık etmek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Mayıs’ta Moskova’ya gitti. İki lider başbaşa görüştü.

Paşinyan Putin’in göreve başlama törenine katılmamış, bir soru üzerine “Davet gelmedi” demişti.

Seyahat öncesinde Armenpress’in sorusuna cevap olarak Başbakan Paşinyan şöyle konuştu: “Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Konseyi oturumuna başkanlık etmek üzere Moskova’ya gidiyorum ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı ile ikili bir görüşme yapacağım. Rusya ile gündem çok çeşitli.”

Görüşme Kremlin’de gerçekleşti.

Rusya Federasyonu Başkanı Putin basına açık bölümde şunları söyledi:: “Sizi Moskova’da ağırlamaktan bir kez daha büyük mutluluk duyuyorum.

EAEU (Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi) 10. yılını kutladı, bu uluslararası örgüt çerçevesindeki işbirliğinin Rusya ve Ermenistan dahil tüm ülkeler üzerinde olumlu etkisi var. Ermenistan’ın EAEU ülkeleri ile ticaret cirosunda 2015’ten bu yana 14 kat bir artış oldu. İkili ilişkiler de başarılı bir şekilde gelişiyor. Öncelikle ekonomik iş birliğine önem veriyoruz. Geçen yıl ülkemize yaptığınız ihracatın artmasıyla bağlantılı olarak ticaret cironuzda ciddi bir artış yaşandı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu yedi milyar doların üzerinde gerçekleşti, ticari ve ekonomik ilişkilerimizde böyle bir hacim görülmemişti. Elbette sadece ticaret cirosunun artmasıyla ilgili konular yok, bölgede güvenlikle ilgili konular da var, bunları şimdi açık bir şekilde tartışmayacağız ama ilişkilerimizin tüm yelpazesini konuşma fırsatı var. EAEU çalışma platformunda bölgedeki güvenlik sorunları da dahil olmak üzere.

Sizi gördüğüme çok sevindim, hoş geldiniz.”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da şunları söyledi. “Teşekkür ederim. Öncelikle sıcak misafirperverliğiniz ve Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi oturumunu üst düzeyde organize ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. En son Aralık ayında görüştük ve bu dönemde elbette tartışılması gereken pek çok konu vardı. Tabii ki oturumda ekonomik sektörü zaten tartıştık ve eminim ki artık ikili ilişkilerin en önemli konularını, bölgesel konuları tartışacağız.”

Basına kapalı bölümle ilgili bir detay şu ana kadar medyaya yansımadı.

Agos