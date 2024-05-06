Kilisede canlı yayınlanan ayin sırasında papazı vurmak isteyen saldırganın silahı tutukluk yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde, bir adamın kilise ayini sırasında bir papazı vurmaya çalıştığı ancak silahının tutukluk yaptığı bildirildi.

Pensilvanya eyalet polisi, bir adamın kendi ifadesine göre “Tanrı öyle emretti” diye papazı vurmaya çalıştığı ancak silahı ateşlenmeyince ayine katılanlardan biri tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Polis, olayın pazar günü ayin canlı yayınlanırken yaşandığını söyledi.

Görgü tanıklarına göre 26 yaşındaki Bernard J. Polite, öğleden sonra 1 sıralarında kiliseye girdikten sonra Rahip Glenn Germany vaaz verdiği sırada ön tarafa doğru yürüdü.

Yerel bir televizyona konuşan Papaz, Polite’ın kendisine gülümsediğini ve silahı doğrultmadan hemen önce göz teması kurduklarını ve daha sonra bir cemaat üyesinin Polite’ın üzerine atladığını aktardı.

Saldırganın silahını ele geçiren cemaat, eyalet polisi gelene kadar Polite’ı alıkoydu.

Mahkeme belgelerine göre “Tanrı bana bunu yapmamı söyledi” diyen Polite, hapse girip zihnini boşaltmak için papazı vurmayı planlamış.

https://tr.euronews.com/2024/05/06/kilisede-canli-yayinlanan-ayin-sirasinda-papazi-vurmak-isteyen-saldirganin-silahi-tutukluk