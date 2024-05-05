DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Diyarbakır ve Mardin’e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır ve Mardin’de ziyaret etti. Diyarbakır ziyaretinde Amedspor’un şampiyonluğunu da kutlanırken; Mardin ziyaretinde Kilisesi’nde Paskalya Bayramı’nı kutlandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Diyarbakır ve Mardin’e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır ve Mardin’de ziyaret etti. Diyarbakır ziyaretinde Amedspor’un şampiyonluğunu da kutlanırken; Mardin ziyaretinde Kilisesi’nde Paskalya Bayramı’nı kutlandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır ve Mardin’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük’ü ziyaret etti. Ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Diyarbakır’da kazandığı 13 belediye başkanı da yer aldı.

Eş Genel Başkanlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Küçük, “Eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 13 belediye başkanları olarak ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ziyarette, 13 belediye başkanı da yer aldı (Fotoğraf: ANKA)

Tuncer Bakırhan ise konuşmasında, başkanları kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, belediye başkanları şahsında Diyarbakır halkını kutladığını ifade etti. Bakırhan, “Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız olmak üzere belediyelerimizin halka layık olacak bir hizmet sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AMEDSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU DA KUTLANDI

Tülay Hatimoğulları da ziyarette yer alan tüm belediye başkanlarına başarı dileğinde bulunarak, seçimlerde halka hizmet sözünü verdiklerini hatırlattı. Hatimoğulları, “Yerel yönetimler üstün bir hizmet sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttü. Şimdi bu yönetimlerle birlikte meclis üyelerimizle beraber halkımızın layık olduğu hizmeti açık, şeffaf, demokratik belediyecilik anlayışıyla en iyi örneklerini Amed Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler olmak üzere hepsinin en iyi şekilde sergileyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eş Genel Başkanlar, ziyarette Amedspor’un şampiyonluğunu da kutladı.

MARDİN DE ZİYARET EDİLDİ

Hatimoğulları ve Bakırhan daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

Makamda gerçekleşen görüşmenin ardından beraberlerinde Belediye Başkanı Türk ile merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesine geçen Hatimoğulları ve Bakırhan, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile görüştü, Paskalya Bayramı’nı kutladı.

PASKALYA BAYRAMINI KUTLADILAR

Kilisenin kabul töreninde konuşan Hatimoğulları, Hristiyan aleminin bayramını kutladıklarını söyledi.

Mardin’de bulunmanın kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu kaydeden Hatimoğulları, şöyle dedi:

“Mardin, bütün halkların ve inançların bir arada ortak bir yaşamı inşa edebildiği Türkiye’nin nadide kentlerinden biri. Türkiye’de farklı halklar ve inançlar bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamayı istiyor. Ezanın ve çanın bir arada olduğu, bütün semavi dinlerin ortak yaşam sürebildiği nadide kentlerimizin dokusunun korunması çok önemli.”

Metropolit Özmen de çok önemli bir bayramı kutladıklarını belirterek, dünyada barışın, huzurun, hoşgörünün ve güzelliklerin sürmesi temennisinde bulundu.

Bütün insanların kardeş olduğunu vurgulayan Özmen, “Dünya hepimizindir. Dünya o kadar güzel ki herkese yetecek kadar nimet var. Bu nimeti bölmek, bölüşmek hepimizin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

BirGün Gazetesi