Toros Alcan adaylığını açıklayacak

Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve eski Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Toros Alcan’ın yakında yapılması beklenen hastane vakıfları seçimleri çerçevesinde Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için adaylığını ve listesini önümüzdeki hafta resmen açıklaması bekleniyor.

Daha önce Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de aday olacağını açıklamıştı. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu’nun aday olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Toros Alcan ve arkadaşları 2 Mayıs’ta Patrik Maşalyan’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.Bununla beraber 2023 yılında yayınlanması gereken Azınlık Vakıfları Hastane Seçimleri Yönetmeliği hâlâ yayınlanmış değil.Yönetmelik yayınlandığında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastenesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Or Ahayim Yahudi Hastanesi için yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

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