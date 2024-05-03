Süryaniler, anne ve babalarının 40 yıl önce Avrupa’ya göç ettiği köyleri gezdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde Süryaniler, 40 yıl önce bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa’ya göç eden anne ve babalarının köylerini ziyaret etti.

Uludere İlçesi Onbudak Köyü’nde 1984 yılında bölgede yaşanan olaylar nedeniyle köylerini boşaltan Süryanilerin bir kısmı Fransa’ya yerleşti. 40 yıl yurtdışında yaşayan Süryanilerin yakınları, Türkiye Keldani Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Sabri Anar öncülüğünde 50 kişilik bir grup ile Türkiye’ye geldi. Araçlarla Onbudak ve Doğan köylerini gezen Süryaniler, anne ve babalarının göç ettiği yerleri gezerek fotoğrafını çekti, ayin yaptı. Köyü gezmeyi gelenler, Avrupa’daki yakınlarını arayıp, görüntülü görüşerek köydeki değişimleri gösterdi.(DHA)

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/sirnak/merkez/suryaniler-anne-ve-babalarinin-40-yil-once-avr-42455635