Evrensel Coşku Yaratan “The Chosen” SAT-7’ye Geliyor

SAT-7, uluslararası boyutta başarılı olan The Chosen dizisini yakında platformlarında yayınlanacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. The Chosen, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki (MENA) izleyicilerinin, İsa Mesih”in yaşamının güçlü anlatımını izlemelerine olanak tanıyacak.

Önümüzdeki üç yıl boyunca SAT-7, uydu kanalları ARABIC, PARS ve TÜRK’ün yanı sıra, çevrimiçi yayın platformu SAT-7 PLUS’ta da The Chosen’ın ilk üç dizisinin yayın haklarını güvence altına aldı. Bölümlerin tamamı Arapça, Farsça ve Türkçe dublajlı olarak yayınlandığında izleyiciler, televizyonlarında veya kişisel cihazlarında The Chosen aracılığıyla İsa Mesih ile karşılaşabilecek.

SAT-7’nin İçerik Danışmanı George Makeen, bunun İncil’i MENA’daki izleyicilerle paylaşmak için harika bir fırsat olduğunu söylüyor: “The Chosen, İncil’i zengin bir biçimde, İncil’deki olayları çerçeveleyen eski Orta Doğu kültürü bağlamında sunuyor. SAT-7 bu diziyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki dillerinde sunarken, müjdenin birçok izleyicinin kalbine ve zihnine dokunacak şekilde öğretileceğine ve yeniden tanıtılacağına inanıyoruz.”

MESİH’İN MÜJDESİ’NİN EŞSİZ BİR SUNUMU

The Chosen, İsa Mesih’in yakın çevresinin, yani on iki havarisinin ve kadın takipçilerinin yaşamlarına güçlü bir şekilde odaklandığı için diğer Mesih merkezli yapımlardan oldukça farklı. İsa Mesih’in çevresindekilerle olan etkileşimleri son derece sürükleyiciyken izleyiciyi O’nun karakteriyle gerçekten eşsiz bir şekilde karşılaşmaya yöneltiyor.

Dramatik bir başyapıt yaratmanın yanı sıra, dizinin yaratıcıları, önemli Kutsal Kitap ayrıntılarına ve tarihi ayrıntılara da dikkat etmeye özen gösteriyorlar. Yahudi kültürü ile Roma imparatorluğu arasındaki etkileşim, dizi boyunca düşünceli bir şekilde izleyiciye sunuluyor ve Utah’ta, antik Yeruşalim şehrini özgün bir biçimde temsil eden olağanüstü bir setin kullanılması, serideki zaman ve mekan duygusunu güçlendiriyor.

Makeen, “Drama dünyanın her yerindeki izleyiciler için çekici bir tür,” diye ekledi, “özellikle de okumaktan çok dinleme ve izleme yoluyla daha fazla şey öğrenen ve sözel bir kültüre sahip olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da.”

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÇAPTA YAYILMA

İlk olarak ABD’de fırtınalar estiren ve o zamandan itibaren tüm dünyaya yayılan The Chosen, 2017’de bağımsız olarak oluşturulan bir öngösterimle başladı. Tam teşekküllü olan bu seri için heyecan arttıkça 10 milyon doların üzerinde para toplandı ve The Chosen, tüm zamanların en büyük kitlesel fonlamalı projelerinden biri haline geldi.

Yedi yıl ve üç serinin ardından dizi 200 milyon tekil izleyiciye ulaştı ve şimdiye kadarki en başarılı Hristiyan medya projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dikkate değer bir gelişmeyle, The Chosen, diziyi yayın devleri Amazon ve Netflix’in göstermesiyle, hem Hristiyan mezhep yelpazesinin her noktasından kitleleri kendine çekmeyi, hem de seküler dünyaya girmeyi başardı. Serinin 26 dilde versiyonu mevcut ve bu sayı artmaya devam etmekte.

The Chosen, toplamda yedi dizi çekmeyi hedefliyor ve hepsinin ücretsiz olarak izlenmesini istiyor; bu da gösterinin bağışlara, ürün satışlarına ve yenilikçi bir “başkasına iyilik yaparak ödeme” tasarısına dayandığı anlamına geliyor. The Chosen izleyicilerinin çoğunluğu İngilizce konuşulan ülkelerden geliyor ancak SAT-7, bu serinin -dolayısıyla da İncil’in- dünya çapında 1 milyar izleyiciye ulaşmasına yardımcı olma çabasının bir parçası.

https://haber.sat7turk.com/evrensel-cosku-yaratan-the-chosen-sat-7ye-geliyor/