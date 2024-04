Türkiye’nin tezlerini kim anlatacak…

Dün 24 Nisan’dı… Dünyadaki Ermeni diasporası, sözde Ermeni Soykırımı’nı anma günü olarak sahiplenilmesi için uğraşır durur… Peşine de özellikle Batı’daki pek çok ülkenin resmî ve sivil örgütlerini takar… Etkileri giderek azalsa da, insanları kamu diplomasisi yöntemleriyle endokrine etmek üzere büyük çaba harcarlar…

Olay aslında, 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’yı sırtından vurmaya çalışan Ermeni silahlı gruplarını engellemek üzere bazı yerleşim bölgelerinin boşaltılması ve oralarda yaşayan Ermeni nüfusun göçe zorlanması (tehcir) harekâtıdır… Ermeni diasporasının dünya çapında yürüttüğü kara propagandanın amacı, göç sırasında yaşanan bazı olumsuz olayları tertipli bir soykırım girişimiymiş gibi sunmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sorumlu tutarak akıl almaz tazminatlar ödenmesini sağlamaktır…

İşin garip yanı ise -Türk futbolunun ünlü ismi Mustafa Denizli’nin tarihe geçmiş ifadesiyle- “İçimizdeki İrlandalılar”ın Ermeni diasporasını desteklemeleri, tezlerini onaylamaları ve sahiplenmeleridir… “1 Milyon Ermeni, 30 bin Kürt öldürdük” diyerek, aldığı Nobel Ödülü’nden çok daha büyük bir mürekkep payıyla tüm dünyada kendisinden söz ettiren roman yazarı Orhan Pamuk ile uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttükten sonra köşe yazarlığını sürdüren “1915: Ermeni Soykırımı” adlı kitabın yazarı, 24 Nisan 2020’de “Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum” diye tweet atan usta gazeteci Hasan Cemal sadece iki örnek…

Dün hem sosyal hem de dijital medyaya düşen bir haberi okuyunca bizim soykırım savunucuları geliverdi aklıma. Ermenistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik İşleri Komisyon Başkanı Andranik Koçaryan’ın sözde soykırım iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamaları, hayli şaşırtıcı bir o kadar da ibret vericiydi…

“Her yıl soykırım oldu diye törenler yapıyoruz ama Türklerin soykırım yaptığını düşünmüyorum. Sözde soykırım müzesindeki fotoğraflar ve belgeler inandırıcılıktan yoksun. Elimizde 1915’te öldürülenlere dair herhangi bir liste bile yok.” Koçaryan tabii ki açıklamasının devamında İsrail’i örnek göstererek Nazi soykırımına uğrayanlarla ilgili yürütülmüş olan kişi, adres, köken, olay tespiti gibi çalışmaların Ermenistan tarafından yapılmamasını da eleştirmiş ama olsun… Her vicdan ve irfan sahibi insanın sergilediği tavra sahip çıkarak temayüz etmiş…

Bizim bazı aydın geçinen (münevver olmayan) ‘diaspora yanlıları’na

ithaf olunur… Bu arada bir dipnot geçelim: Ermeni diasporası, kamu diplomasisi araçlarının en etkilisini kullanmak üzere Fransa’da yeni bir film hazırlığına girişmiş… Bir iki ay sonra tamamlanması beklenen filmin adı “Anadolu Hikâyesi”… Ermeni film yönetmeni Artak İgityan Fransa’da sözde Ermeni Soykırımı’nı konu alan bu filminin çekimlerini sürdürürken bir de fragman yayınlamış… İnternet ortamında ulaşabilirsiniz. Film, Mark Aren’in “Vahşi güllerin açıldığı yer: Bir Anadolu hikayesi” adlı kitabından uyarlanmış.

Soru şu: Bizim STK’lar, meslek kuruluşları, düşünce örgütleri, vakıflar ve benzeri yapılanmalar bu alanda Türkiye’nin tezlerini anlatmak için ne yapıyorlar sizce? Yoksa her şeyi İletişim Başkanlığı’ndan mı beklemeliyiz?..

