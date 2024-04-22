Kremlin Sözcüsü: Putin ve Paşinyan yakında tüm konuları bizzat görüşebilecekler

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kısa vadede Rus sınır muhafızlarının Ermenistan’ın Tavuş İdari Bölgesinden çekilmesi de dahil olmak üzere çeşitli konuları bizzat ele alabileceklerini belirtti.

RİA Novosti’nin bildirdiğine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rus sınır muhafızlarının Tavuş İdari Bölgesi’nden çekilmesine ilişkin açıklamasına değinen Peskov, Ermenistan tarafından bu konuda herhangi bir sinyal alınmadığını ifade etti.

Peskov, “Kısa vadede Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Paşinyan’ın bu konuları ve gerekirse diğer güncel konuları bizzat ele alma fırsatına sahip olacağını bekliyoruz.” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI