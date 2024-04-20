Ermenistan-Azerbaycan sınır anlaşması: Paşinyan, BM ve ABD’den mesajlar

Guterres’in baş sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecini yakından takip ediyor ve iki ülke arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi konusunda ilgili apılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, X kanalında yaptığı açıklamada anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Blinken “Ermenistan ve Azerbaycan’ın, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesine temel olarak 1991 Alma Ata Deklarasyonu üzerinde anlaşmaya vardıklarının duyurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, kalıcı ve onurlu bir barış anlaşmasının imzalanması yönünde önemli bir adımdır” dedi.

Ermenistan medyası ise Ermenistan’ınTavuş bölgesinde bazı protestolar olduğunu bildiriyor.

Paşinyan: İleri karakol olmamızı isteyenler var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır çizimi konusunda varılan anlaşmaya ilişkin sorulara yanıt verdi.

Paşinyan’a göre bu anlaşmanın uygulanması Ermenistan’ın egemenliğini her açıdan bir dereceye kadar artıracak. Ermenistan’ın uluslararası itibarının artması, bölgesel itibarının artması ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri açısından çok şey değişecek.

Paşinyan “Elbette Ermenistan’ın egemenliğinin gelişmesini istemeyen güçler var. Ermenistan’ın kimliğinin veya devletinin ileri karakol mantığına göre gelişmesini istediklerinden Ermenistan’ın egemenlik kararını gerçekleştirmesini engellemek için halkın duygularıyla oynamak dahil her şeyi yapacaklar” dedi. Başbakan Paşinyan bu konuda sakin olduğunu hem Voskepar hem de Kirants yerleşim yerlerinin sakinleriyle konuştuğunu belirtti.

(Ajanslar, Armenpress)

Agos