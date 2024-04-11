Dışişleri Bakan Yardımcısı: Ermenistan, barış anlaşmasına ilişkin önerileri ile ilgili Azerbaycan’ın yanıtını bekliyor

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan gazetecilere verdiği demeçte, “Ermenistan, barış anlaşması taslağına ilişkin son tekliflerine Azerbaycan’ın yanıtını bekliyor” dile getirdi.

Ermenistan’ın yeni önerilerini Mart ayında Azerbaycan’a ilettiğini hatırlatan Kostanyan, “Şu anda Azerbaycan tarafından yanıt bekliyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısına göre, sorun Azerbaycan’ın nihayet bir karar vermesi ve iki ülke arasında varılan ilkeleri barış anlaşması taslağına yansıtmayı kabul etmesidir.

ERMENİ HABER AJANSI