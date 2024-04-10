Parajanov’un “Narın Rengi” filmi, ABD Film Akademisi Müzesi’nde gösterilecek

Ermeni büyük sanatçı Sergey Parajanov’un doğumunun 100. yılı vesilesiyle, 19 Nisan Cuma günü, ABD Film Akademisi Müzesi’nde “Narın Rengi” adlı film gösterilecek ve Mikhail Vardanov’un “Parajanov” adlı şiirsel belgeselinin restore edilmiş versiyonunun dünya prömiyeri yapılacak.

Bu, Los Angeles, California’da bulunan ve 2021’de açılan Akademi Sinema Sanatları ve Bilimleri tarafından inşa edilen Akademi Müzesi’nde bir Ermeni filmi gösterilmesinin ilk örneği olacak.

Akademi Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki türünün ilk büyük müzesi olup, sinema üretiminin tarihine, bilimsel araştırmalara ve kültürel etkisine adanmıştır.

Gösterimler, UCLA Film ve Televizyon Arşivi iş birliğiyle sunulmakta ve Ermeni Film Derneği tarafından desteğiyle gerçekleştirilecek.

ERMENİ HABER AJANSI