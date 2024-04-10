Kutsal Diriliş Yortusu Anadolu’daki kiliselerde de kutlandı

Ermeni Kilisesi’nin ve Hıristiyan dünyasının büyük bölümünün 31 Mart’ta kutladığı Paskalya (Kutsal Diriliş Yortusu) Türkiye Ermeni Patrikliği’ne bağlı Anadolu’daki kiliselerde de kutlandı.

Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan geçtiğimiz haftasonu Malatya ve Elazığ’ı ziyaret etti.

Peder Tabaşyan 6 Nisan Cumartesi günü Malatya Ermeni Mezarlığı içindeki şapelde ayin sundu, İsa Mesih’in Kutsal Dirilişinin anlamı üzerine vaaz verdi. Sevgi sofrasına kentin az sayıdaki topluluk üyeleri katıldı.

Ayin sonrası ebediyete göç eden toplum üyeleri için ayin-i ruhani duası okundu.

Peder Tabaşyan 7 Nisan Pazar günü de Elazığ Ermeni Mezarlığı içindeki şapelde ayin sundu. Ayinde yortunun anlamı üzerinde duruldu. Ayinde kentin az sayıdaki toplum üyeleri de hazır bulundu.

Ayin sonrası gelenek olduğu üzere ebediyete göç eden toplum üyeleri için mezarlıkta ayin-i ruhani duası yapıldı, yağmur altında gerçekleşen duaya toplum üyeleri de katıldı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30103/kutsal-dirilis-yortusu-anadolu-daki-kiliselerde-de-kutlandi