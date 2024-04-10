İran’dan, Azerbaycan ve Ermenistan’a ‘3+3 platformu’ çağrısı

IRNA ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kanani, İran’ın, uluslararası alanda tanınan sınırları değiştirmeden Güney Kafkasya ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve toprakları üzerinde egemenlik hakkına desteğini defalarca dile getirdiğini açıkladı.

5 Nisan’da Brüksel’de düzenlenen Paşinyan-Von der Leyen-Blinken üçlü toplantısına değinen Sözcü, çözülmemiş anlaşmazlıkların çözümü için 3+3 istişare mekanizması da dahil olmak üzere bölgesel kapasitenin kullanılması gerektiğini vurguladı. Ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve iletişimin genişletilmesinin Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında ve ekonomik kalkınmada etkili rol oynadığını sözlerine ekledi.

Kanani ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan’ı anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

5 Nisan’da Brüksel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in üçlü toplantısı yapıldı ve bunun sonucunda ortak bir bildiri kabul edilmişti.

3+3 platformu çerçevesinde son toplantı Ekim 2023’te yapılmıştı. Toplantı, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir Abdollahian’ın daveti üzerine Tahran’da düzenlenmişti.

ERMENİ HABER AJANSI