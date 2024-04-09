U19 Kadın Milli Takımı, Ermenistan’ı 7-0 yendi

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında Ermenistan’ı 7-0 mağlup etti. Milli takım, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında Ermenistan‘ı 7-0 mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde yapılan karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Tuana Türçin, 3 ile 63. dakikalarda Mine Yıldız, 9. dakikada Yuna Demir, 44 ile 60. dakikalarda Berfin Ceylan ve 66. dakikada penaltıdan İlayda Cansu Kara kaydetti.

Milli takım, bu sonuçla birlikte 2024-2025 sezonunda UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi‘nde mücadele etme hakkı kazandı.

https://www.ntvspor.net/futbol/u19-kadin-milli-takimi-ermenistan-i-7-0-yendi-661570ae0117e9005f011131