Talin Ergüneş Gazer Şişli Belediye Meclisi’nde üç komisyonda görev yapacak

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer CHP listesinden Şişli Belediyesi Meclisi’ne seçilmişti. Belediyedeki ilk meclis toplantısından sonra Gazer’in yeni görevleri belli oldu

Talin Ergüneş Gazer Şişli Belediyesi Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığına seçildi.

Gazer ayrıca Şişli Belediyesi Eğtiim Komisyonu ve Kültür,Sanat, Turizm Komisyonlarına üye olarak seçildi.

Gazer 3 komisyonda görev yapacak.

31 Mart Pazar günü yapılan Türkiye yerel seçimlerinde azınlık toplumlarından bazı isimler, belediye meclis üyeliğine aday gösterilmişti. İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer, Margrit Dikme Diyarbakır Ermeni toplumundan da Aret İbrahim Türkay aday gösterildikleri ilçe belediye meclislerinde görev almaya hak kazandılar. Türkay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yer alacak. Kristin Şenkal ise Beylikdüzü ilçe belediye meclisinde yedek üye olmaya hak kazandı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30102/talin-ergunes-gazer-sisli-belediye-meclisi-nde-uc-komisyonda-gorev-yapacak