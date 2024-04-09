GÖRÜŞ – Batı’nın Ermenistan’a desteği ne anlam ifade ediyor?

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|Batılı ülkeler bölgedeki nüfuzunu tekrar sağlamlaştırma arayışında oldukları için son aylarda Ermenistan’a verdikleri desteği artırdılar.
Burak Çalışkan
İstanbul
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2. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarmayı başaran Azerbaycan, Eylül 2023’te bölgeye düzenlediği antiterör operasyonuyla tüm ülkenin kontrolünü yeniden sağladı. Nikol Paşinyan liderliğindeki Ermenistan, yenilgiyi kabul ederek bölgedeki statükonun değiştiğini kabul etti. Bu önemli gelişmelerin ardından Güney Kafkasya’da kalıcı bir barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktı. Bakü ve Erivan’ın yeni müzakerelere dair pozitif tutumlarına rağmen, bölge dışı aktörlerin süreci etkileyebilecek politikalar izlemesi çeşitli soru işaretlerini gündeme getiriyor.
Karabağ’daki gelişmelerin ardından Fransa’nın Ermenistan’a verdiği yoğun destek ve bölgeye artan ilgisi, Azerbaycan ile ilişkilerinin gerilmesine neden olarak gündeme gelmişti. 5 Nisan’da AB ve ABD’nin Ermenistan ile gerçekleştirdiği üçlü toplantı ise Batı’nın bölgedeki amacı konusunda daha fazla şüphe uyandırdı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantı, Azerbaycan ve Türkiye’nin tepkisini çekti. Bakü kendisini dışlayan bu üçlü toplantının yapılmasına itiraz ederken, Ankara ise üçüncü tarafların sürece tarafsız yaklaşmaları ve müzakerelere zarar vermekten kaçınmaları konusunda bir açıklama yaptı.
Paşinyan ve reformlar
Batılı ülkelerin politikaları, bölgenin jeopolitik bir rekabet alanına dönüştürülmeye çalışıldığı izlenimini veriyor.
Batı’nın Ermenistan’a siyasi ve ekonomik desteğinin arkasında, Moskova’nın bölgede zayıflayan nüfuzu da etkili oldu. Bağımsızlığın ardından Rusya’nın bir uydusu gibi hareket eden Ermeni yöneticilerin aksine Paşinyan, Erivan’ın Moskova’ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) Ermenistan’ın katılımını askıya alan Paşinyan, ABD askerlerini ülkede eğitim vermeye davet etti ve Ukrayna’ya da yardım gönderdi. Nitekim bu gelişmeler Brüksel’deki basın toplantısında da gündeme gelirken, Ermenistan’ın Rusya’ya yönelik yaptırımların delinmesine karşı aldığı tedbirlerin AB tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte AB ile Ermenistan’ın değer ve çıkarlar açısından giderek daha uyumlu hale geldiği ifade edildi.
Ermeni mülteciler ve Güney Kafkasya’da rekabet
Ermenistan’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Azerbaycan topraklarını yıllarca işgal ettiği dönemde, Rusya ile birlikte ABD ve Fransa da bölgedeki müzakerelerde arabulucu devletler olarak kabul ediliyordu. Ermeni diasporasının da etkin olduğu bu 3 devlet, Erivan’ı destekleyerek bölgedeki işgalin sürmesine neden oldu. 2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı’yla Ermeni işgalinin sona ermesi ve Azerbaycan ile Türkiye’nin çabalarıyla bölgedeki statükonun değişmesi, Güney Kafkasya’daki dengeleri de değiştirdi. Batılı ülkeler bölgedeki nüfuzunu tekrar sağlamlaştırma arayışında oldukları için son aylarda Ermenistan’a verdikleri desteği artırdılar.
Bununla birlikte Paşinyan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinde normalleşme isteğini sürekli vurgulaması ve tüm muhalefete rağmen 1990’lardan itibaren Erivan kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan 4 köyü tek taraflı olarak iade etmeye hazır olduklarını belirtmesi oldukça önemlidir. Bu gelişmeler yeni bir sınır anlaşmasını ve Güney Kafkasya’da kalıcı bir barış umudunu artırıyor. Ancak Batılı ülkelerin politikaları, bölgenin jeopolitik bir rekabet alanına dönüştürülmeye çalışıldığı izlenimini veriyor. Bütün bu girişimlere rağmen Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan ile gerçekleştirebileceği diplomatik hamleler, bölge dışı aktörlerin politikalarını etkisiz kılabilir.
[University of York’ta doktora çalışmalarına devam eden Burak Çalışkan, Orta Asya siyaseti, Rus dış politikası ve Avrasya jeopolitiği konularında çalışmaktadır.]
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