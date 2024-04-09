Ermenistan’ın Eurovision Şarkısı “Jako” müziği Süt Kardeşler’den mi çalıntı

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Eurovision 2024‘e yönelik hazırlıklar devam ederken, Ermenistan’ın temsil edeceği şarkı olan “Jako”nun, Türk sinemasının klasikleşmiş filmi Süt Kardeşler’in müziğiyle benzerlikleri tartışma konusu oldu.

Benzerlik İddiaları Sosyal Medyayı Salladı

Ladanıva grubunun seslendirdiği “Jako” adlı şarkının, Süt Kardeşler film müziğiyle benzerlikleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İki müzik arasındaki bu benzerlik, müzik otoritelerinden tutun da genel kullanıcılar arasında farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Eurovision 2024 Heyecanı ve Katılım Bilgileri

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek. Yarı finaller 7-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacakken, final 11 Mayıs’ta gerçekleşecek. 37 ülkenin katılacağı yarışmada, sunuculuğu Malin Åkerman ve Petra Mede üstlenecek.

Müzik Benzerlikleri Üzerine Tartışmalar

“Jako” ve Süt Kardeşler müziği arasındaki benzerlikler konusunda net bir görüş birliği sağlanamıyor. Bazıları bu benzerliğin sadece tesadüf olduğunu savunurken, bazı müzik otoriteleri ise melodik ve ritmik açıdan benzerliklerin varlığını kabul ediyor.

Eurovision Performansına Etkisi ve Beklentiler

“Jako” hakkındaki tartışmalar, Ermenistan’ın Eurovision performansına nasıl yansıyacak merak konusu. Şarkının sahne performansı ve genel atmosferi, yarışmadaki başarı için belirleyici olacak unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

https://www.karakosehaber.com/ermenistanin-eurovision-sarkisi-jako-muzigi-sut-kardeslerden-mi-calinti-165152h.htm