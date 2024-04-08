Kudüs Ermenilerinden dünya kamuoyuna kritik çağrı

udüs’te Ermeni mahallesinde yeni ihlal sonrası Kudüs’teki Ermeni toplumu uluslarası kamuoyuna seslendi.

Kudüs Ermenilerinin bu kritik çağrısında şu ifadlere yer verild:

“Kudüs Ermeni Topluluğu, “SavetheArQ” hareketi ve tabii ki sivil, hayırsever, gençlik ve siyasi örgütlerin temsilcileri olarak uluslararası topluluğa yönelik acil bir çağrıda bulunuyoruz. Topluluğumuz için son derece önemli bir dönemde, tarihi Ermeni mahallesinin savunulmasında destek istiyoruz.

İsrail polisinin son eylemleri, zaten başımızın üzerinde olan tehditlere tehlikeli bir boyut ekledi. Ermeni Patrikhanesi ve Kudüs Ermeni topluluğu tarafından “İnekler Bahçesi” ile ilgili yasadışı anlaşmasının iptali için başlatılan yasal süreçlere rağmen, İsrail polisi şimdi yerel durumu değiştirmek için güç kullanarak İsrailli yerleşimcilerin yanına katıldı. Dolayısıyla, Kudüs’teki 1600 yıllık varlığımız ciddi bir tehdit altında. Ermeni Patrikhanesi ve Kudüs Ermeni topluluğunun tarihi varlığı şu anda tehlike altında.

Uluslararası toplumdan, Kudüs’teki kültürel ve tarihi mirasımızın önemini kabul etmelerini ve Ermenilerin Kudüs’teki varlığını savunmamıza destek olmalarını istiyoruz. Ermeni mahallesi sadece bir coğrafi ad değildir, aynı zamanda sürekli varlığımızın ve kimliğimizin sembolüdür. Ona yapılan her saldırı, topluluğumuzu ve patrikhanenin haklarını sadece zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda Eski Şehir’in yapısını yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Onlar silahlı. Biz değiliz. Yasanın üstünlüğü hakim olmalı․ Fiziksel güvenliğimiz, yasal süreçlerimiz ve statüko korunmalıdır. Şu anda, İsrail polisinin ve yerleşimcilerin eylemleri sonucunda her şey tehdit altında.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/08/Kudüs-Ermenileri/272060